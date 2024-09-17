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美的上市 | 美的集團今掛牌，公開發售超購4.3倍一手必中籤

17/09/2024

美的上市 | 美的集團今掛牌，公開發售超購4.3倍一手必中籤

 

　　美的集團(00300)公布，公開發售超額認購約4.31倍，無觸發回補機制，認購一手100股H股的3850份申請全部獲配股份，中籤率100%。該集團於今天上午9時起在主板上市。


　　美的昨日暗盤交易升約5%，每手帳面約賺280元。

 

有超級大戶獲配發三成美的新股

 

　　該集團指，發售量調整權已獲悉數行使，將按最終發售價54.8元額外發行約7382萬股發售股份，佔全球發售初步可供認購發售股份總數的約15%，故發售股份數目調整為約5.66億股H股，其中香港發售股份數目調整為約2829.78萬股H股，國際發售股份數目約5.37億股H股，募集資金總額310.14億元。


　　該集團指，在公開發售中，甲組申請人約1.35萬人，認購最多9萬股的43份申請獲配2.29萬股，分配比率25.44%。乙組方面，認購最多股份的共1230.34萬股，涉3宗申請，每張「頂頭槌」飛涉資6.7億元，各獲配159萬股，分配比率12.92%。


　　該集團指，國際發售超額認購約7.06倍，而緊隨全球發售完成後，在超額配股權獲行使前，公眾人士所持H股數目約佔7.48%股權。聯交所已批准豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(b)條的規定，即公眾人士持有H股最低百分比不得低於已發行股本總額的5%。


　　另外，基石投資者共認購美的1.79億股，涉資98.1億元，禁售期6個月。值得留意的是，有單一投資者獲配發1.7億股H股，佔發售股份總數逾三成，總體持股比例2.23%。

 

美的集團首掛開報59.2元，較招股價高逾8%

 

　　美的集團(00300)今日首掛，開報59.2元，較招股價54.8元高出8%，以每手100股計，不計手續費，每手賺440元。

 

美的集團董事長兼總裁方洪波：進入香港市場有助集團加快全球化

 

　　3年最大IPO「集資王」美的集團(00300)今日掛牌上市。美的集團董事長兼總裁方洪波在上市儀式上表示，進入香港市場有助於集團加快全球化進程，並會繼續推進科技領先、用戶指導、數字驅動、全球突破戰略，鞏固公司作為科技公司的全球領先地位。

 

撰文：經濟通採訪組、市場組

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