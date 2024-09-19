美國減息 | 萊坊︰樓價未有大幅回升條件，料全年樓價下跌5%

萊坊王兆麒預計今年餘下時間新盤反應仍會比二手盤好

美國聯儲局宣布減息0.5厘，金管局隨即下調貼現窗利率50基點。萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，今年餘下時間新盤反應仍會比二手盤好，⁠預計香港樓價於今年第4季在谷底反覆徘徊，全年樓價下跌5%。2025年樓市會比今年好，但由於貨尾量仍然高，樓價沒有條件大幅回升，預計升約3%。



他又估計，香港同業拆息將會繼續回落，而最優惠利率則回落較慢，而整體高息口環境將會繼續影響新造按揭成本。由於自2022年起實際按息已累積一定升幅，短期內市場仍然沒有充足的購買力，樓價在短期內仍會受壓，特別是二手樓價。

利嘉閣陳海潮料樓市氣氛改善，準買家購買力信心恢復

利嘉閣地產研究部主管陳海潮預料，樓市氣氛將會改善，而準買家購買力信心亦可望恢復。



陳海潮表示，整體樓市氣氛應會改善，因為之前是持續加息、急速加息，以及橫行高息的年代，當目前美國落實真的減息的話，預示高息年代結束，並且有機會走入一個叫做減息的年代，香港減息是遲早的事情。若第4季仍未減息的話，明年第一季減息的機會很高，對市況一定會有幫助，相信陸陸續續的準買家購買力的信心會恢復。

Pimco：聯儲局未來幾次會議每次減息0.25厘

Pimco表示，聯儲局決定減息0.5厘，暗示決策者希望以比之前預期更快的速度將貨幣政策正常化。



經濟師Tiffany Wilding在報告中預計，聯儲局將在接下來的幾次會議上每次會議減息0.25厘，以使政策適應現在更加正常化的經濟狀況

撰文：經濟通採訪組、國金組

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