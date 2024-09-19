美國減息 | 港股前瞻 | 港股力破萬八點惟基本面仍弱 專家對後市表現存分歧

美國聯儲局議息後減息0.5厘，金管局宣布，貼現窗基本利率下調50個點子至5.25厘，恒生指數今早開市微跌，惟內房、家電股強勢，本地地產股盤中亦跟漲，恒指半日報17978，升318點或1.8%，收復百天線（約17872點），午後港股更隨著多家本地銀行降息而擴大升勢，恒指現升2%收復萬八點。

美國重啟減息周期，對全球經濟意義重大，而今次更是不走尋常路，一炮減息半厘，對港股而言是否算得上天降大禮？專家意見分歧，有人認為人民幣走勢穩定將有利港股，但有人指出港股死症在於基本面偏弱，環球減息幫不了太多。

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擺脫「按部就班」風格，黃偉豪稱屬追回降息

美聯儲宣布減息0.5厘，是超過4年來首次減息。會後FOMC提到對通脹回落的信心增加，雖然美國職位增長減慢，通脹率仍處於較高水平，但已進一步邁向儲局2%的目標。香港金管局宣布下調貼現窗基本利率50個點子至5.25厘，之前為5.75厘，是自去年7月以來金管局首次調整基準利率。

通常聯儲局終結高息環境的首次減息都以減0.25厘為頭炮，但今次一次過減息0.5厘，不同於以往「按部就班」的處事風格。經濟學家陶冬接受《經濟通通訊社》訪問時指出，聯儲局選擇大碼減息的原因，第一是聯儲局在經歷了2022年錯判通脹形勢後「不敢再賭」，寧願先做防衛性動作再伺機調整；第二是市場在逼宮，期貨市場定價表達的意思是，如果不大碼減息，市場就「死給你看」，聯儲局希望穩定金融市場。



獨立股評人黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，今次聯儲局減息幅度有追回上次煞停減息意味，故減息0.5厘亦符合市場預期，但會後聲明及主席鮑威爾言論偏向保守，預期此後減息力度未必太大，目前市場預期今年餘兩次議息將每次再減0.25厘，2025年全年亦只會再減總共1厘。



博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦表示，由於聯儲局減息幅度在市場預期的上限，第一次減息已經落重藥，外界難免擔心美國經濟有隱憂，所以在鮑威爾發表偏鷹言論後，隔晚美股倒跌收市。

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減息利好消化未？專家看法不同

中港兩地股市早段偏軟，顯示對這次減息幅度有戒心。但及後A股由跌轉升，帶動港股反彈。聶振邦指出，美國自去年12月已經開始傳出減息的聲音，至今傳足10個月，但期間，中港股市並沒有明顯得益，而隨著美國減息周期開始，預料人民幣走勢穩定，對中港股市的反應同樣正面。

黃偉豪則認為，美國減息因素早已反映在恒指走勢之內，大市難以受惠減息進一步炒起，除因港息短期內將維持高企外，整體基本面依舊，本地及內地經濟預期仍偏弱，北水對港股興趣一般，預計中線維持17000至18000上落。他指出，大市能否進一步突破18000依然還看大市成交表現，始終乾升對大市作用不大。

恒指半日報17978，升318點或1.8%，收復百天線（經濟通HV2報價系統截圖）

料後續香港難跟貼美儲減P

滙豐銀行宣布明日(20日)起，下調港元最優惠利率25點子，由年利率5.875厘調低至5.625厘；中銀香港(02388)亦宣布，自下周一（23日）起，港元最優惠利率調低25點子，由年利率5.875厘降至5.625厘。



近年香港樓市飽受息魔之苦，加上內地經濟前景不佳，樓價下行壓力嚴峻。黃偉豪認為，香港跟隨下調貼現窗利率後，短期P息降幅未必會緊隨美國，他指香港銀行同業拆息(HIBOR)早已一路向下，已反映市場對息口看法，但減P要視乎美國減息力度及幅度，以及銀行體系結餘，預計難以大幅度跟隨減P。

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本地地產股追唔追得過？專家稱博收息不如吼公用股

自市場開始憧憬減息，港股市場一直積弱的地產股爭氣回升，但整體獨立股評人黃偉豪並不看好能持續回升。他向《經濟通通訊社》表示，地產股已非第一日炒起，早於7月時已因減息預期炒高，至今已反映相關因素，短線股價難再有大幅上升空間。

金管局今早宣布下調貼現窗基本利率50點子至5.25厘，但署理金管局總裁李達志指來一段可見時間內港息仍然處於較高水平，提醒市民置業及借貸決定要小心考慮和管理利率風險。黃偉豪指金管局行動亦一如預期，在市場對經濟前景有所改變前，即使香港落實減P，中線對本地樓市刺激作用都不會太大，不宜對短期樓價表現有太大期望，預期今年餘下時間內，本地樓價將繼續反覆下行，若能持平已算好過預期。



黃偉豪指出，地產股早前公布業績大多未如理想，市場憂慮甚至有可能影響派息，故投資者後市宜對地產股抱持審慎看法，因難再有進一步利好因素，現價宜趁勢食糊或減倉。

博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦則認為，本地地產股會受惠減息周期開啟，但受惠程度要視乎本地銀行減息步伐而定。他相信寬鬆幣策對樓價及樓市成交量的影響會逐步浮現，因此對地產股有利好，交投也會回升，但不能預期地產股股價短期內升太多，畢竟還要視乎企業本身的發展前景，負債水平和經濟效益，以及香港整體經濟環境。

聶振邦進一步指出，部分收租股對息口敏感度不高，減息對股價的提振作用或有限。另外，自從7月以來加息預期逐漸明朗化，部分地產股已經開始有炒作。不排除有個別地產股藉減息的消息一出，在高位獲利離場。

黃偉豪補充，現時已難再以恢復以地產股收息的年代，相反在減息周期內，預料公用股息率維持約4至5厘水平，美債孳息率回落後將有望跑贏，而且公用股較不受經濟周期影響，業務較地產股穩定得多，料中線表現偏穩，部署收息不防現價開始部署分注吸納。

金價2400美元可部署，虛幣受惠減息有望跟升

金價受惠減息炒風已屢創新高，黃偉豪分析認為在美國減息前後，各國央行都傾向尋找美元之外的資產配置，此舉將有利金價進一步攀高，投資者宜趁低部署。但他並不建議入手金礦股，因金礦股受個別業務影響，並不完全反映金價表現，有意部署黃金不如吼入追縱金價ETF如SPDR金ETF(02840)，但金價現價偏高，可待金價再回落約6%至2400美元才作第一注部署，下方較大支持為2360美元則可作加注行動。

減息帶動資產價格回升，黃金以外虛擬貨幣都獲得追捧，比特幣減息過後已重返60000美元並進一步升至62000美元以上。黃偉豪認為虛擬貨幣後市有望跟隨造好，但虛幣價格波動，謹慎投資者宜留意風險胃納部署，同樣可以趁低入手，但建議最多佔投資組合約一成半水平。

油價難再大跌，宜部署三桶油首選中石化

減息同時引發市場對原油需求前景擔憂，油價此前大幅回落更低見每桶70美元以下。但黃偉豪認為油價跌至70美元以下已反映目前所有看淡預期，除非美國真正陷入衰退，以美國目前經濟數據判斷經濟仍會有一定增長，並未至於倒退。而油價另一影響要素為中國經濟預期，雖然日前公布的內地經濟數據未合預期，但料已處於非常負面狀態，之後難再變得更差，故料目前油價已處於短期最低水平，後市回升機會較大。



他認為現價已可以開始留意油股，現價水平偏低之外，因三桶油中特估背景下後市將能維持派高息，首選中石化(00386)，因股份早前調整幅度較大，而且處於行業較下游位置，如內地推出刺激經濟措施將有望更直接受惠，建議宜現水平部署。

撰文：經濟通訊社市場組記者佘詩偉、戚朗軒

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