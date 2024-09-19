美國減息 | 渣打料美聯儲11月續減息半厘，港銀減P方向明確

渣打大中華及北亞區兼香港財資巿場部聯席主管劉孟璣在網上會議表示，美聯儲局至今年年底兩次議息均會繼續減息，料11月有較高機會續減息0.5厘。他形容，聯儲局先加快減息步伐，讓息率降至中性水平，再予微調息率的空間。他又指，美國經濟數據不算太差，但12月會否續減0.5厘仍有待觀察。

港息方面，若美國今年最少減息0.75厘，HIBOR未必跟足，料降至約3厘水平。至於會否開始啟動港銀下調最優惠利率（P）周期，他表示，若今年減息步伐較快，P則有較大機會下調，但幅度僅會微調。他亦指，減息周期開始，減P方向明確。

至於減息會於何時反映於本港實體經濟，劉孟璣指出，有待連續減息至中性利率水平。他料第四季未必可見實體經濟影響，最快明年要第一、二季見效，明顯影響則有待明年下半年。

他亦提到，港元匯價暫時未見動力會觸及強或弱方兌換保證，後市料水平穩定；另市場資金流向看法中性。

中銀香港：美聯儲減息半厘，展示避免硬著陸決心

美國聯儲局宣布減息0.5厘，是超過4年來首次減息，聯邦基金利率目標區間降至4.75厘至5厘。根據點陣圖預測，今年底利率中位數為4.375厘，意味年內再降息0.5厘。美國聯儲局主席鮑威爾在議息後的記者會表示，通脹正朝著當局2%的目標進發，美聯儲關注勞動力市場的下行風險，往後減息步伐需視乎未來經濟數據，0.5厘的減幅不應被視為新節奏。

中銀香港投資管理總經理王兆宗表示，是次減息幅度與利率期貨市場預測大致吻合，相信不會引起太大市場波動。現時通脹下行趨勢依然符合美聯儲預期，相信美聯儲「雙重使命」（Dual Mandate）的重心，將逐漸由通脹轉移至就業情況，積極避免硬著陸。

經濟前景方面，王兆宗認為，目前美國經濟仍然保持韌性，失業率上升主要由於移民增加了勞動力供應，並未看到美國企業大幅裁員的情況。美聯儲適宜循序漸進減息，以防通脹再次飆升。

撰文：經濟通採訪組

【你點睇】的士記分制將於周末生效，你認為該制度可否幫助的士提升服務質素？► 立即投票