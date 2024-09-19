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美國減息 | 摩根資管：料美國11月及12月將分別減息四分一厘

19/09/2024

　　美國聯儲局宣布減息0.5厘，是超過4年來首次減息，聯邦基金利率目標區間降至4.75厘至5厘。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，是次美聯儲局的減息幅度超出他個人的預期，但符合該行預期，反映出現時美國通脹問題已經受控，但現時美聯儲局自身的預測參考價值「可能冇以前咁大」，若美聯儲局日後的預測也較看重市場預測的話，便會增加相關的波動性以及不確定性。

 

美國減息 | 摩根資管：料美國11月及12月將分別減息四分一厘

（資料圖片）

 

料美國11月及12月各減息四分一厘

 

　　他預期，美聯儲局在今年11月及12月將分別減息四分一厘，但指由現時到11月初，相關的經濟數據及選舉發展等因素，或會影響美聯儲局減息的步伐，當中在減息幅度中存有更多變數，相關的波動程度或會有所增加，建議投資者採取「有股有債」的投資組合，而當中的比例則偏向50:50。

 

減息推動股市動能不太明顯，料港股區間波動

 

　　他表示，留意到亞洲市場今日不是「好沖喜」，部分是由於美聯儲局的減息幅度較市場預期稍為進取，現時市場已某程度上反映美國未來12至18個月的減息幅度，短期來說因為減息而推動股市的動能或不是太明顯，而港股除了受美國減息的影響外，也會受到中國經濟較大的影響，但現時房地產買家信心等仍未見有明顯的改善，預期港股將會呈現區間波動趨勢，若港股要有突破，即重返兩萬點或更高水平，則需要更多來自中國經濟的好消息，現時仍有待更多相關消息。

 

　　他續指，儘管最近中特股以及高息股均有出現獲利回吐情況，但認為上述情況屬過渡性，因為始終國內投資者在選擇不多的情況下，對股息會有較熾熱的追求，若中國經濟開始有比較明顯以及可持續的起色，料科技股及電商股等將會有更好的表現，但相關行業則需要經濟數據以及經濟表現支持，直言:「暫時未見到」。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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