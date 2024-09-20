美股 | 聯儲局降息提振經濟軟著陸預期，美股大盤再創新高

聯儲局降息50個基點，提振了市場對美國經濟實現軟著陸的信心，美股大盤周四（19日）大幅反彈，道指和標普500指數收盤均再創新高。



道指上漲522.09點，或1.3%，報42025.19點。標普500漲95.38點，或1.7%，報5713.64點，突破5700點關口，收盤價自7月以來首次創紀錄。納指上漲440.68點，或2.5%，報18013.98點。



華爾街市場分析指，「隨著市場消化聯儲局大幅降息，股市爆炸性上漲，預計可以一直持續上漲到美國大選。投資者唯一需要擔心的就是政治不確定性。」降息利好對利率敏感的中小型股，羅素2000指數上漲2.1%。」

英鎊在央行按兵不動後上漲

美元走低，美匯指數紐約尾盤跌0.38%，至100.64。英國央行維持政策利率在5厘不變之後，英鎊刷新兩年高點。英鎊兌美元一度上漲0.8%，至2022年3月以來最高水平1.3314。



日圓一度下跌1.2%，之後跌幅收窄。美元兌日圓上漲0.3%，至142.67，日本央行貨幣政策會議將於周五（20日）公布結果。歐元兌美元漲0.4%，至1.1167。現貨金漲1.2%，至每盎司2590.47。



聯儲局大幅降息後風險偏好情緒席捲整個金融市場，原油隨之走高。紐約期油漲1.5%，結算價報每桶71.95美元。布蘭特期油上漲1.7%，收於每桶74.88美元。

撰文：經濟通採訪組

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