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港股 | 午市前瞻 | 快手遭股東減持不意外，電商業務受限科企同業護城河

20/09/2024

 

　　港股延續升勢，今早高開數十點後，指數愈升愈有，高位曾見18355，最多升341點。恒生指數半日報18275，升261點或1.5%，主板成交近910億元。恒生中國企業指數報6397，升92點或1.5%。恒生科技指數報3717，升65點或1.8%。

 

港股 | 午市前瞻 | 快手遭股東減持不意外，電商業務受限科企同業護城河

（資料圖片）

 

曾永堅：樓市低迷屬結構性問題，非單靠減息解決

 

　　美國聯儲局減息0.5厘後，本地銀行昨日陸續宣布下調最優惠利率0.25厘，昨日恒指大升超過350點後今早再有有升勢，最多再升300點高見18355，但高位受阻，半日升幅收窄至不足200點。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，聯儲局減息整體符合預期，雖然市場早前預期今次只會減0.25厘，但聯儲局主席鮑威爾都提到今次有追回7月一次減息成份，故今次力度較大亦有所預期。


　　至於本地銀行減P方面，曾永堅指市場原先估計要到11月一次聯儲局議息，香港才會跟隨，而且幅度可能很輕微，故今次減P在時間及幅度上都超出市場預期，反映銀行界都願意配合本地經濟狀況下調利率，預計將為市場帶來短期正面情緒。但他提到，此舉對本地樓市影響仍有待觀察，因利率只是其中一種因素，但窒礙樓市回升的更重要是本地經濟結構性問題以至內地樓市前景，減P正面因素能否持續有效仍有待時間反映。

 

十萬億規模基金才能拯救內地樓市

 

　　曾永堅不否認減P短線有利地產股等一眾收租股份，但內地今年「金九銀十」似乎未見湊效，反映根深蒂固的經濟問題並非減息可以解決，要一下子解決房地產問題可能需要極之大刀闊斧政策，例如十萬億規模基金托市之類，否則樓市整體問題難以即時解決。故此，他維持認為18300會是恒指一大阻力水平，因該位為恒指去年初最樂觀時的高位22700向下延伸的下降通道頂部，若下周三前都仍然受制於此位，則恒指仍未擺脫此一阻力。

 

大型電商表現佳，快手相形見絀宜換馬

 

　　《彭博》引述文件顯示，快手(01024)主要股東之一科技風險投資公司DCM Ventures China Fund以每股作價40.28元配售公司9170萬股，據此計算套現約36.94億元，較昨日（19日）收市價42.1元折讓4.3%，為此前傳聞配售價範圍的下限。消息拖累快手股價低開3%，但受市況帶動半日跌幅收窄至約1%。曾永堅對股東減持快手並不意外，指DCM為快手基石投資者，會根據自身資產配置需要調動資金，故亦屬合理。


　　但他認為今次減持亦非空穴來風，早前快手公布中期業績顯示其增長速度有所放緩，尤其電商方面不似預期，反而其他大型傳統電商表現更佳，反映在大型電商策略性鞏固自身護城河下，快手在電商業務發展空間受限，或為DCM今次減持的一大誘因。因此，他預計快手股價在50天線會受阻，持貨者而跟隨離場，轉而部署其他表現更好電商股份。

 

港股 | 午市前瞻 | 快手遭股東減持不意外，電商業務受限科企同業護城河

快手股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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