科技股 | 受惠美國減息兼獲大行唱好，科技股連日攀升邊隻仍可吼？

美國聯儲局周三(18日)正式展開減息周期，且首次減息就大減半厘，有利高Beta值的科技股，美股三大指數昨日(19日)全線向上，其中納指飆2.5%收報18013點，反映中概股表現的金龍指數亦急彈4.15%。港股方面，上日科指飆逾3%，今日(20日)再升1.4%，其中阿里巴巴(09988)及美團(03690)連升多日，齊創52周新高，騰訊(00700)亦曾重上390元。對比外圍科技股，港股科技股估值仍相對落後，加上近日獲多間大行唱好，個別股份相信仍有上升空間，應如何選擇呢？

（資料圖片）

瑞銀：行業具上行潛力且估值不高 首選美團次選阿里

瑞銀近日發表研報指，投資者於今年第二季業績公布後，對中資科技股利潤率可持續性等有不少問題，但行業有由下而上的驅動力，且估值不高，仍有上行空間，當中尤其看好美團及阿里巴巴 。投資者提出了五大問題，包括科企利潤率改善的可持續性，拼多多偏謹慎的言論對行業影響，阿里獲港股通納入後的定位(由於回購和港股通貢獻了阿里日均交易額的25%至40%，強勁的資金流入是一種支撐)，除了宏觀經濟之外的主要風險(市場定位更集中，基本面變化可能導致價格大幅波動)，以及行業亮點。

瑞銀又指，自今年下半年以來，行業整體競爭有所緩和，相對高的線上滲透率、需求放緩和較低的投資報酬率，促使參與者重新審視增長策略，例如阿里將重點從低價轉向商品交易總額(GMV)增長、抖音提高佣金率、美團降低外送用戶補貼、滴滴降低叫車用戶補貼、騰訊縮減金融科技規模以改善風險管理，以及拼多多提高部分產品售價。相信競爭緩解將是利潤率擴張和獲利成長的下一個階段，有望為互聯網公司提升其轉化率(take rate)，目前市場低估了企業的利潤率。隨著互聯網企業利潤驅動因素有所轉變，行業未來還有更多上行潛力，從內部成本削減和業務優化到外部緩解競爭。在盈利具可見度及估值不高的情況下，對行業優先順序為美團，其次為阿里巴巴，攜程(09961)及騰訊則分列3、4位。如果宏觀周期出現轉向，快手(01024)和京東(09618)將是主要受益者。

大摩：阿里受制增長放緩及競爭加劇 偏好騰訊美團

摩根士丹利在電商方面偏好騰訊及美團，對行業GMV維持審慎，因考慮到內地消費疲弱，但看好阿里的穩定市佔率及電商業務改善。惟對內地商業服務收入增長存疑，尤其拼多多增加對商家的補貼。行業競爭是最大的憂慮，因入場門檻降低，市場參與者多，甚至如騰訊等非傳統參與者亦想分一杯羹。阿里因增長放緩及競爭加劇，估值將低於其他內地互聯網股，阿里2026財年預測市盈率7至8倍，相較騰訊、美團2025年預測市盈率12、13倍，可見估值重估空間有限。

大摩估計，市場將重新關注阿里基本業務，在客戶管理收入(CMR)及GMV增長、競爭、盈利能見度及估值方面，最好及最差的看法分歧，予其美股「與大市同步」評級，目標價90美元。

大和：內地科技股首選騰訊攜程 美團目標價升至160元

大和稱，宏觀情況或會繼續成為內地科網股的主要不利因素，電商今年以來因每宗訂單均價下跌及價格競爭而受到負面影響，惟留意到美團及攜程(TCOM.US)的主要正面因素，攜程的酒店業務在今明兩年已準備好進一步提高市佔率，主要催化劑會是國際旅遊業務的收入貢獻上升，而美團的在店商品交易總額在7月及8月錄得按年逾40%的增幅，同時因為較低的騎手成本致其外賣業務單位經濟改善。

在內地科技公司之中，大和首選騰訊及攜程，隨後為美團、拼多多(PDD.US)及阿里(BABA.US)，並將美團目標價由145元升至160元。

溫鋼城：美團盈利增長勁先上望150元 阿里受惠北水可見90元以上

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，美團現時市盈率15.7倍，預期今年有逾七成盈利增長，明年也有三成增長，股價繼續向上機會較大，現已升至「無人區」沒甚麼阻力，可先上望150元，若升至該處也未必要即時沽貨，因其成交也能配合升勢，昨日就有5400萬股成交。而騰訊升到390至400元阻力較大，騰訊本身有一個先天問題，就是怕大股東Naspers出貨，Naspers以往喜歡在400元以上減持，升至現價不宜再追入。

至於阿里，溫鋼城指其勢頭仍在，可上望90至100元，但記住要留意北水這個指標，昨日仍有約36.83億元流入，應不難升至90元以上，惟一旦發現有一日淨流出就要提高警覺，因意味北水有機會已買夠，若見連續兩日淨流出宜盡快沽貨，其實也不用看技術走勢，因近期阿里主要由北水撐住。另外，京東股價看似較落後，但平台經濟問題較大，拼多多高層對前景悲觀，令人覺得正處於生死存亡之秋，令大家有些戒心，再加上擔心美國加徵關稅，京東又無北水光環，股價亦已升穿保歷加通道，對其值博率有保留，若無貨暫不宜買入。事實上，京東早前升至約115元已見阻力頗大，現價再升空間不多，有貨也宜減下倉，至少等挨近105元再買。

科技股今日普遍造好，阿里升1.75%收報87.2元，美團升1.57%報135.9元，京東升0.72%報112.6元，網易(09999)升1.31%報124.1元，百度(09888)升0.18%報85.45元，嗶哩嗶哩(09626)升2.62%報125.4元，攜程升2.03%報381.6元，小米(01810)升0.4%報19.88元，惟騰訊跌0.05%報388.6元，快手跌1.54%報41.45元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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