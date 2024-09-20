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施政前瞻 | 德勤：政府財政健康，倡檢視稅制優化家辦及理財通等

20/09/2024

　　行政長官李家超將於10月16日發表新一份《施政報告》。德勤就2024施政報告提出建議，就公共財政而言，該行強調，政府公共財政目前仍處健康水平，料最快2027/28年度達至收支平衡；建議成立「檢討公共財政專責小組」，負責全面檢視公共財政。此外，政府也可考慮成立「新稅項事宜諮詢委員會」，進行全面稅制檢討並分析各稅率和稅種變化的影響，同時確保香港簡單而具競爭力的稅制。

 

施政前瞻 | 德勤：政府財政健康，倡檢視稅制優化家辦及理財通等

左起：德勤民營企業與私人客戶服務香港主管合夥人劉明揚、德勤中國華南區主管合夥人歐振興、德勤中國稅務合夥人尹佩儀、 德勤中國戰略與經濟諮詢合夥人江偉軒（Shiana攝）

 

　　德勤亦建議政府持續檢視公務員編制，在不影響公共服務質素的前提下，透過應用科技、減省不必要工序和策略性調配人手來提高效率。其他建議措施包括調高機場離境稅五成、開徵海陸離境稅、調整2元乘車優惠計劃及個別公用服務收費。

 

建議採取「先行先試」方式發展北部

 

　　北部都會區方面，該行認同政府以「片區」模式，與不同企業合作投資開發北部都會區和其他新發展區，並建議採取先行先試方式，先開發條件較成熟、具產業發展意義的「片區」。除了為潛在投資者清晰定義「片區」資產組合和規則外，政府亦可考慮拓展多元合作方背景，邀請包括本地企業、內地國企民企，以至國際企業在內的多方企業參與發展「片區」，以促進能力互補。

 

　　為加快推進創新產業和龍頭企業在香港落地，該行建議為土地供應拆牆鬆綁，包括採取「過渡性安排」以及研究「非原址換地」以吸引發展商參與。

 

籲增加新簽證類別吸引人才

 

施政前瞻 | 德勤：政府財政健康，倡檢視稅制優化家辦及理財通等

（Shiana攝）

 

　　創新科技方面，德勤建議政府制訂針對人工智能的監管制度，釐清開發者和使用者的法律責任。在人工智能領域培養負責任的創新與應用文化，並建議政府在現有的「優秀人才入境計劃」基礎上，增級「中間」簽證類別，以填補相關人才缺口。政府亦可設立靈活的資歷認證機制，根據當前的產業需求微調吸引人才的策略。

 

建議優化家辦及理財通等政策

 

　　金融市場方面，該行建議政府向內地政府爭取透過「三步走」策略，讓內地高淨值人士於香港設立家辦，並在現有的互聯互通基礎上，爭取設立新的「家辦通」資金渠道，讓內地高淨值人士透過在港設立的家辦，進行跨境投資。

 

　　為優化「粵港澳大灣區跨境理財通」，德勤建議增加理財通參與者可選擇的投資範圍，進一步涵蓋更多金融工具種類，包括更多基金和債券選項。

 

　　隨著香港持續與中東市場建立經濟聯緊，德勤建議政府對海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）主權財富基金在港設立的區域基金管理總部提供5%的利得稅優惠。

 

　　「新資本投資者入境計劃」在短短半年內已吸引逾500宗申請，為吸引更多投資者來港，該行建議政府可考慮持續優化相關計劃，例如接受聯名持有資產、簡化資產認證流程，以及明確投資組合細節等。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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