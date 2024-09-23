打風不停市 | 打風不停市今實施，本港資本市場惡劣天氣如常運作

港交所(00388)將於今日起實施「惡劣天氣不停市」新安排，香港證券及衍生產品市場將在惡劣天氣（即懸掛八號或以上颱風信號、或發出黑色暴雨警告）下如常運作，當中包括首次公開招股、滬深港通北向和南向交易、衍生產品假期交易、收市後交易時段在內的所有證券和衍生產品市場，屆時將按照原定的交易日曆如常運作，不受天氣情況影響，增加市場運作的確定性。

港交所：人身安全是首位，料充分準備下運作暢順

港交所副行政總裁、聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁接受《香港電台》訪問時表示，早前與業界進行的測試和演習非常順利，疫情後大部分券商本身亦已具備遙距辦公的能力，即使個別業界或崗位仍需要員工返回辦公場所，有信心運作會暢順。



姚嘉仁指，「打風不停市」開始醞釀以來，交易所與證券業界就員工保險、如何上班等情況，有相當完整的安排，亦已討論過不同場景，人身安全是首位，天文台提供準確風暴消息予市場參考，即使業界需要員工回到工作地點，相信能在相對安全的情況下上下班。



他提及，交易所8月底與各市場參與者成功完成演練，在業務流程、系統及人員安排各方面已準備就緒。佔證券市場份額超過99.9%的參與者，以及所有衍生產品市場參與者，都已向交易所確認可以在打風期間開市，又指仍有15間交易所參與者和結算所參與者需要交易所提供支援措施，相信這些機構會在年底前，做好充分準備。



他指出，國際或內地投資者，未必能理解香港因颱風而停市；身處香港以外的投資者，或未能即時得悉香港打風停市，而需要作出應對和處理。香港作為國際金融中心，服務不同時區的投資者，需要向他們確認香港市場在惡劣天氣下維持正常營運，避免停市為投資者帶來不便及額外風險，重申實施「打風不停市」並非為爭取多一、兩日交易機會。

撰文：經濟通採訪組、市場組

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