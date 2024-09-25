  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watche Tre...
etnet專輯

18C上市 | 鄧浩然：再談18C——當千里馬遇上伯樂

25/09/2024

　　《然之有物》上期關於特專科技公司上市制度(18C)的文章反應不俗，筆者打算「添食」，繼續為各位介紹18C，而本期的焦點將集中在18C為保障投資者而設的配套措施。

 

　　在介紹18C的配套措施之前，首先要認清香港聯合交易所有限公司（聯交所）對18C的定位，因為兩者可謂息息相關。聯交所一直以來對18C的定位都是吸納行業中擁有領先技術和高增長潛力的獨角獸企業，並以市值作為衡量增長潛力的標準之一，但市值高是否就代表相關企業具有高增長潛力？

 

　　這是不少市場人士提出的質疑，也是聯交所為甚麼規定18C必須引入領航資深獨立投資者的原因之一。如果要用一個簡單的比喻解釋18C的這個規定，筆者會將獨角獸企業比喻為千里馬，而領航資深獨立投資者則是那個懂得相馬的伯樂。引入領航資深獨立投資者的規定，可說是聯交所在制定18C時的關鍵配套，因為18C是以市值作為核心指標，而市值與收入、利潤等硬指標相比，最大的分別是涉及更多主觀判斷。如果從企業的角度出發，引入領航資深獨立投資者的好處，是可以通過其專業性更有效發掘企業核心技術的潛在價值，就正如千里馬也要遇上伯樂才能體現其價值一樣。

 

18C上市 | 鄧浩然：再談18C——當千里馬遇上伯樂

引入領航資深獨立投資者，能更有效發掘獨角獸企業的潛在價值。(Shutterstock)

 

　　從保障投資者的角度來說，領航資深獨立投資者的參與更是必不可少。其實對於香港資本市場來說，引入資深獨立投資者並非新鮮事，幾年前實施的未盈利生物科技公司上市制度(18A)也有類似的要求，不同之處是聯交所因應特專科技公司更高的監管風險提出了更嚴格的要求。生物科技公司的核心產品開發受主管當局約束，加上投資者可以通過該產品的臨床測試階段判斷其開發進度，對投資者來說風險相對可控。相反，特專科技公司的特點是其所處行業一般都是仍在發展初期的新興行業，很多都未有一套客觀標準來評估企業的商業化進程，加上這些公司的商業模式比較新，核心產品或服務能否成功商業化存在重大不確定性，因此一般投資者缺乏足夠資訊評估這些公司的投資風險和潛在價值。引入資深獨立投資者正好有助解決這個問題，特別是香港作為成熟的資本市場，不乏高質素的機構投資者，當中不少除了具備相關行業的專業知識和經驗外，還具備投入大量時間和精力對相關企業進行深入研究和盡職調查的能力。

 

　　總體來說，聯交所雖然因應市場環境的變化暫時放寬了18C的市值要求，但其對18C的初心不變，18C的定位仍然是吸納高增長潛力的獨角獸企業，而她們的「成色」，則通過專業的領航資深獨立投資者來驗證。作為18C一系列保障投資者的措施之一，引入領航資深獨立投資者的要求體現了聯交所重視企業和投資者利益之間的平衡，在為企業提供更多元化融資渠道的同時，亦要盡監管者的責任為公眾投資者把關。

 

畢馬威會計師事務所合夥人　鄧浩然

樂本健【秋日開倉26 - 27/9】保健品低至$20！► 火速行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02899

紫金礦業

17.260

異動股

00989

華音國際控股

0.035

異動股

06698

星空華文

3.710

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02899 紫金礦業
  • 17.260
  • 00989 華音國際控股
  • 0.035
  • 06698 星空華文
  • 3.760
  • 00659 新創建集團
  • 7.690
  • 02171 科濟藥業－Ｂ
  • 3.460
股份推介
  • 06690 海爾智家
  • 28.550
  • 目標︰$29.50
  • 00354 中國軟件國際
  • 4.290
  • 目標︰--
  • 01113 長實集團
  • 33.100
  • 目標︰--
  • 01044 恒安國際
  • 23.900
  • 目標︰$25.00
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 92.600
  • 目標︰$91.30
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 92.600
  • 00700 騰訊控股
  • 409.800
  • 00941 中國移動
  • 74.800
  • 00388 香港交易所
  • 265.600
  • 00005 滙豐控股
  • 69.950
報章貼士
  • 03888 金山軟件
  • 24.750
  • 目標︰--
  • 06178 光大證券
  • 5.530
  • 目標︰$6.16
  • 06690 海爾智家
  • 28.550
  • 目標︰$29.50
熱炒概念股
  • 原油 More
  • 01033 中石化油服
  • 0.530
即時重點新聞

25/09/2024 09:28  《Ａ股行情》刺激政策落實，滬指高開1.34%衝上二千九

25/09/2024 09:23  【突破萬九】恒指開市即強漲591點，見19592挑戰5月高位

25/09/2024 09:05  《盤前攻略》資金大舉衝入中概股，恒指料殺熊回吐再挑戰兩萬

25/09/2024 09:20  【聚焦人幣】人幣中間價升308點報7.0202，續刷近年半高

25/09/2024 07:51  《國金頭條》中國重磅提振經濟，拜登發降息預告，美股再創新高

25/09/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出４３﹒０８億元，買阿里沽盈富基金

25/09/2024 08:47  【大行炒Ｄ乜】花旗上調理想小鵬目標價，大摩看淡內地有色水泥股

25/09/2024 10:04  《財資快訊》美電升報７﹒７８４４，一周及兩周均稍軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指 | 恒指開市即強漲591點，見19592挑戰5月高位新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

18C上市 | 鄧浩然：再談18C——當千里馬遇上伯樂新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美股 | 中國重磅提振經濟，拜登發降息預告，美股再創新高新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

國慶好去處︱國慶煙花加入無人機表演！熊貓圖案超震撼！西九一日遊推介：M+國慶入場送紀念品／免費玩漂浮氣泡沉浸式體驗／75折買咖啡、珍珠奶茶
人氣文章

台灣熱話．姚超文

綠營進一步玩火，美國不一定馳援 1
人氣文章

小薯茶水間

退休生活 | 中產最想幾多歲退休？滙豐：中產需要逾2,000萬才能過理想退休生活！中產父母為子女延遲退休？兩成人在此歲數仍要支援子女財政
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

骨質疏鬆 | 背痛、頸痛、指甲易斷是先兆？4招預防骨質疏鬆
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

尖沙咀維港靚景餐廳翻新！滋補響螺燉湯、脆皮牛坑腩、惹味金榜醬煮大蝦、阿參醬星斑腩，中菜注入馬六甲娘惹元素超驚喜
人氣文章

Fashion

陳慧琳拍賣10個珍藏Hermès手袋！割愛喜馬拉雅鱷魚皮Birkin、獨一無二愛馬仕HSS訂製款！收益捐助學基金盡現女神風範
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
髖關節肌力訓練：經常聽見髖關節卡卡聲？4個簡易動作提升髖關節肌力、預防退化！透過髖關節外展、大腿股骨外旋、內旋，加強骨盆大腿靈活度！
人氣文章
日本雜誌評測40款傳統牙刷+電動牙刷！1款傳統牙刷獲得A+評級及Best Buy產品推薦！賣$13港幣性價比高！$331電動牙刷更勝$2,000貴貨？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/09/2024 11:15
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/09/2024 11:16
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/09/2024 11:15
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/09/2024 11:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話25/09/2024
恒指 | 恒指開市即強漲591點，見19592挑戰5月高位
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

中美 | 見證風雨30年

24/09/2024 14:00

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲逆市加存息，滙豐3個月最高3.8厘

23/09/2024 17:20

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金