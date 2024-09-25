恒指 | 恒指開市即強漲591點，見19592挑戰5月高位

近4000張熊證街貨接近被宰

美儲減息預期再趨穩固，港股在上日收復萬九點後進一步急漲，恒生指數開市即見19592，升591點或3.1%，近4000張熊證街貨接近被宰，刷新5月20日以來新高，若後市突破當日高位19706點，則將創下超過一年新高。目前主板成交60.57億元。



恒生中國企業指數報6944，升230點或3.4%。恒生科技指數報4063，升147點或3.8%。



內地寬鬆持續，華潤萬象生活(01209)升6.65%領漲藍籌，報28.85元，以現價計暫連升2日，累計升幅12.48%。



內需股連日爆發，李寧(02331)高開6.04%，報16.5元，蒙牛乳業(02319)升5.65%，安踏體育(02020)高開4.96%，惟消費降級概念股康師傅控股(00322)平開，報11元，是唯一一隻沒有高開的藍籌股。



美團(03690)發優先票據籌約194億元，現價升5.29%，報147.2元，暫連升2日累計升幅10.84%；上日急飆的京東集團(09618)再高開4.82%，報130.6元。



中國平安(02318)升5.08%，報42.4元，暫連升2日，累計升幅12.62%。

撰文：經濟通市場組

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