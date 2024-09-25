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IPO | 德勤料今年本港新股集資額600億至800億，續躋身全球四強

25/09/2024

　　會計事務所德勤發表報告指，隨著美的集團(00300)完成上市，成為今年迄今全球第二大新股集資，港交所(00388)已躍升成為全球新股排名第四位，納斯達克、紐約證交所和印度國家證交所位列前三位，上海證券交易所繼續排名第五，而深圳證券交易所則為第八位。報告預計今年全年本港新股集資額達600億至800億港元，繼續穩守全球第四位。

 

IPO | 德勤料今年本港新股集資額600億至800億，續躋身全球四強

（Kelvin攝）

 

首三季度香港錄45隻新股融資509億元

 

　　報告指，預測今年首三季度，香港市場將會錄得45隻新股融資509億港元，新股數量較2023年首三季度的44隻增加2%，而融資總額則按年上升107%。今年首三季度的市場焦點分別為來自內地領先家電集團的超大規模新股、首兩間特專科技公司和3隻GEM新股。

 

料香港全年80隻新股上市，融資600億至800億

 

　　德勤預計，鑑於市場有近100宗上市申請，包括潛在大型和超大型新股、消費、人工智能、硬科技、生命科學和綠色和可持續公司，以及最近完成今年迄今全球第二大新股集資，維持對今年全年香港新股市場的預測，即將有80隻新股，融資額達600至800億港元，穩守新股集資前四位。

 

內地首三季料有70隻新股上市，融資480億人幣

 

　　今年4月以來隨著新《國九條》及相關配套政策落實落地，內地資本市場保持了IPO的適當節奏，一批重點措施的落實、資本市場強監管、防風險、促高品質發展一直為監管機構的首要工作，新股發行與2023年首三季度相比顯著放緩。預料這些政策將在2024年第四季度繼續落實落地，也會繼續保持IPO適當節奏。

 

　　在今年首三季度，預期中國內地將有70隻新股上市，融資達480億元（人民幣．下同）。與去年同期比較，新股數量將會由264隻按年減少73%，而融資總額則會從3236億元削減85%。在第三季度，創業板或會繼續以新股數量在多個板塊中取勝，而上海主板或將又再募集得最多資金，兩者趨勢與上半年相同。

 

料內地今年錄95至135隻新股上市，融資650億至960億人幣

 

　　德勤又預計，今年A股新股市場的新股數量及融資總額均會有所較少，整體將會有95至135隻新股上市，融資650億至960億元。預期上海和深圳主板將會有25至35隻新股，融資250億至430億元，另料創業板將會錄得30至40隻新股，融資額為180億至230億元，而上海科創板則預計將會錄15至20隻新股，融資額達170億至220億元，而北京證券交易所料錄25至40隻新股上市，融資50億至80億元。

 

IPO | 德勤料今年本港新股集資額600億至800億，續躋身全球四強

 

撰文：經濟通採訪組

 

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