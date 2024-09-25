傾力救市 | 內需股可以點部署？

內地昨日(24日)推出重磅寬鬆政策救市，包括人民銀行將降準0.5個百分點，釋放1萬億元人民幣流動性；銀行亦將下調存量房貸利率0.5個百分點，預計惠及5000萬戶家庭，平均每年減少利息支出1500億元人民幣。市場期望內地金融市場增加流動性有利促進消費，積弱已久的內需股包括餐飲、體育用品及家電股昨日都急升，今日(25日)早段也能延續升勢，惟其後升幅大為收窄，安踏(02020)及海底撈(06862)等更倒跌收市，可能因內地早前公布的8月經濟數據疲軟，市場信心仍不足。不過，據報今年中秋節假期餐飲消費呈火爆趨勢，家電股則受惠以舊換新政策，個別內需板塊看來可再吼。

（海底撈網頁截圖）

人行降準0.5個百分點釋放萬億流動性 分析：市場期望更多政策撐內需

人行表示，近期將下調存款準備金率0.5個百分點，向金融市場提供長期流動性約1萬億元人民幣，並視市場流動性狀況，可能擇機進一步下調存款準備金率0.25至0.5個百分點。此外，七天逆回購操作利率下調0.2個百分點至1.5%。在支持房地產市場方面，銀行將下調存量房貸利率，並容許二套房最低首付比率減至15%。人行行長潘功勝指，存量房貸利率下調預期平均降幅0.5個百分點，預計惠及5000萬戶家庭、1.5億人口，平均每年減少家庭利息支出1500億元人民幣左右。

有分析指，中央政府推出疫後最重手救市措施，市場認可當局果斷地挽救信心，但仍期望更多政策加碼出台，創造財富效應來撐起內需，重振經濟增長，擺脫通縮壓力。而救樓市與挽內需當前顯然是一體兩面，相輔相承，要鼓勵省下利息開支的小業主即時消費享樂，而不是積穀防飢，令抗擊通縮壓力的效果打折扣，務須果斷改善公眾預期、修補信心。

內地8月社會消費品零售總額增2.1%遜預期 統計局：消費信心仍待加強

值得一提，國家統計局早前公布，內地8月社會消費品零售總額3.87萬億元人民幣，同比增長2.1%，遜於預期的2.5%，亦不及7月的增幅2.7%，為今年以來次低水平；環比由升轉降0.01%。其中，除汽車以外的消費品零售額34783億元人民幣，同比增長3.3%。按消費類型分，8月商品零售額34375億元人民幣，同比增長1.9%；餐飲收入4351億元人民幣，增長3.3%。

國家統計局新聞發言人劉愛華指，消費持續恢復面臨一些制約，居民消費的信心和意願仍待加強。下階段，中央多次強調要以提振消費為重點，擴大國內需求，相關政策力度正在持續加大，也有更多地方正在積極加力實施消費品以舊換新，在一系列擴內需、促消費政策作用下，商品和服務供給質量和水平持續提升，消費政策不斷完善優化，新型消費和服務消費加快增長，這些都有利於消費需求潛力的加快釋放，消費恢復的基礎將得到進一步鞏固。

其他數據也顯示內地經濟恢復情況較弱，8月規模以上工業增加值同比升4.5%，增速為5個月最慢，前月為5.1%；首8個月固定資產投資329385億元人民幣，同比增長3.4%，為連續5個月增速下跌，並創年內最低增速；8月全國城鎮調查失業率為5.3%，比上月升0.1個百分點，為半年高位，而31個大城市城鎮調查失業率為5.4%，為13個月高點，上月為5.3%。

陳鳳珠：內地專注推動汽車家電以舊換新 有望支持零售銷售恢復增速

（陳鳳珠）

獨立股評人陳鳳珠指，今年以來，內地持續推出政策支持經濟發展，當中著力推動內需消費，惟社會消費品零售總額顯示消費意欲仍然不高。不過，內地近期專注推動汽車及家電的以舊換新政策，加上力度較大及進入旺季，預期有望支持零售銷售恢復增速。

她又指，目前內地正處於消費降級，且消費出現傾斜，民生所需如餐飲、飲料等需求不足，體育用品消費亦未受惠體育盛事而有所增加，居民消費反而傾向出遊旅行，以及用於有補貼的範疇。至於工業需求及投資持續疲弱，倘若未來零售銷售未能提速，今年全年的經濟增長能否保五仍然存疑。

中秋假期餐飲呈火爆 券商料下半年同店收入有改善

不過，據報今年中秋節假期，餐飲消費呈現火爆趨勢。據《證券時報》從海底撈方面獲悉，今年中秋假期3天中，全國海底撈火鍋累計接待顧客超過500萬人次，其中9月17日中秋節當天迎來客流最高峰，當日接待顧客超170萬人次。呷哺呷哺(00520)全國銷售趨勢良好，中秋節當天全國客流同比保持增長，其中江蘇、深圳、新疆客流同比增長約200%。九毛九(09922)旗下品牌太二酸菜魚和慫火鍋廠整體業績表現良好。



申萬宏源則指，港股餐飲上市公司普遍已過開店高峰期，商業模式陸續開始引入加盟模式。同店收入上半年面臨較高的對比基數，下半年或有所改善。

商務部：全國386萬人買家電逾520萬台 享46.7億人幣補貼

另外，國家發改委今日召開專題發布會，介紹消費品以舊換新行動進展成效和典型做法。國家發改委資源節約和環境保護司副司長文華介紹，目前中國主要家電保有量超過30億台，更新換代的潛力巨大。

商務部消費促進司一級巡視員耿洪洲表示，在商務部等相關部門指導下，各地正積極推進家電以舊換新、家裝廚衛「煥新」。截至目前，全國約386萬名消費者購買8大類家電產品超520萬台，享受46.7億元人民幣中央補貼，帶動銷售額超243億元人民幣。1至8月，限額以上家電類商品零售額同比增長2.5%。

黃偉豪：政策效果有待觀察 餐飲旅遊股可吼家電股待回調

（黃偉豪）

獨立股評人黃偉豪表示，內地今次救市希望向市場釋放更多資金，望其流入實體經濟及支持內需，始終內需佔GDP很大比重不容忽視，不過政策是否有效仍要觀察，例如要看業主每月供樓支出減少一千、幾百元後，會否真的用於消費。因此，內需股可以吼，但要小心選擇，其中餐飲股可考慮，海底撈現價已可吸納，上望16.5至17元，以13.3元止蝕。另民眾旅行出行方面的消費可能增加，相關股份如攜程(09961)也可吼。至於家電股之前累積升幅不小，可待調整後才買入，其中首選上市沒多久的美的(00300)，因除受惠政策外，以其市值規模有望納入各類指數，待回至65元以下可吸納。

黃偉豪續指，對體育用品股看法中性，除看政策支持，亦要留意業績表現。而啤酒股及康師傅(00322)的產品較為中低端，偏向民生消費，經濟差時受影響本已沒那麼大，民眾節省下來的錢也未必會增加那方面消費，因此不建議吸納。

內需股今日收市升跌不一，安踏體育跌1.74%收報76.2元，李寧(02331)跌0.77%報15.44元，潤啤(00291)升0.39%報26.05元，青啤(00168)升1.53%報46.4元，海爾智家(06690)升1.09%報27.95元，美的升0.78%報70.7元，海底撈跌0.41%報14.56元，九毛九無升跌報2.85元，呷哺呷哺升5.13%報0.82元，康師傅跌0.91%報10.9元，蒙牛乳業(02319)跌1.24%報14.32元，農夫山泉(09633)跌2.13%報27.55元，攜程亦跌0.3%報399元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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