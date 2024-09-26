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港股狂歡 | 溫傑：港股爆升料因外資北水吸納 政策利好中長線才見效

26/09/2024

　　上海派發超5億元人民幣消費券，啟動力谷消費憧憬，內需股早段坐火箭，帶動港股衝上19500位置，而今午公布的政治局會議內容，為提振經濟組合拳火上加油，大碼寬鬆預期爆發，帶動A股開動升勢引擎，滬綜指收市登上三千點。內房股午後暴力狂飆，帶動恒生指數午後升幅進一步擴大，盤中高見19954，不但創下去年8月以來新高，距離兩萬關口只差約50點。恒指尾盤仍維持於該位置，全日收報19924，升795點或4.2%。


　　主板成交罕有突破3千億關，近3029億元，是自2022年3月16日以來最大單日成交額。


　　恒生中國企業指數收報7086，升321點或4.7%。恒生科技指數收報4209，升285點或7.3%。

 

港股狂歡 | 溫傑：港股爆升料外資北水吸納，政策利好中長線見效

 

溫傑：政治局會議側重馳援內房及實體經濟

 

　　 中共中央政治局今日(26日)召開會議，強調要促進房地產市場止跌回穩，對商品房建設要嚴控增量、優化存量、提高質量，加大「白名單」項目貸款投放力度，支持盤活存量閒置土地。要回應群眾關切，調整住房限購政策，降低存量房貸利率，抓緊完善土地、財稅、金融等政策，推動構建房地產發展新模式。


　　凱基投資策略部主管溫傑向《經濟通通訊社》表示，自從美國上周三（18日）減息，人行前日（24日）宣布一系列救市重招，大大刺激港股利好氣氛，增強投資者信心。過往9月的政治局會議比較少著墨經濟層面，今日卻罕有地在會議上優先處理內房問題，顯示中央對穩定樓市及扶持實體經濟的決心。


　　溫傑續指，9月24日人行的一系列措施，主要利好金融市場和股市，但今日政治局會議的舉措，更側重與對內房和實體經濟的扶持。因此，消息傳出後，股市愈升愈多。雖然成效可能要幾個月，甚至中長線才能看到成效。但隨著中央發出指示後，預料各部委以致地方政府會逐步執行及落實更具體的措施。另外，近日港股成交金額大幅抽升，溫傑認為，主要是外資及北水帶動，從近日港滙兌美元轉強，可以看出外資持續流入港股，料港股短期維持強勢。

 

撰文：經濟通通訊社記者佘詩偉

 

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