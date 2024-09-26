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恒指 | 恒指爆升795點報19924直逼兩萬，成交3千億

26/09/2024

恆指 | 恒指爆升795點報19924直逼兩萬，成交3千億

 

恒指迫近二萬點關口

 

　　上海派發超5億元人民幣消費券，啟動力谷消費憧憬，內需股早段坐火箭，帶動港股衝上19500位置，而今午公布的政治局會議內容，為提振經濟組合拳火上加油，大碼寬鬆預期爆發，帶動A股開動升勢引擎，滬綜指收市登上三千點。內房股午後暴力狂飆，如龍湖(00960)市值暴增三成，帶動恒生指數午後升幅進一步擴大，盤中高見19954，不但創下去年8月以來新高，距離兩萬關口只差約50點。恒指尾盤仍維持於該位置，全日收報19924，升795點或4.2%。


　　主板成交罕有突破3千億關，近3029億元，是自2022年3月16日以來最大單日成交額。


　　恒生中國企業指數收報7086，升321點或4.7%。恒生科技指數收報4209，升285點或7.3%。

 

內房股普遍抽升


　　中央政治局提出，要加大財政貨幣政策逆周期調節力度，保證必要的財政支出；要降低存款準備金率，實施有力度的降息；要發行使用好超長期特別國債和地方政府專項債，發揮政府投資帶動作用等。


　　會議特別提到促進房地產市場止跌回穩，調整住房限購政策，內房股如受欽點暴升，龍湖(00960)貴為藍籌仍飆28.32%，報11.78元，為表現最強藍籌，藍籌升幅亞軍潤地(01109)同升21.51%，報26.55元，同系華潤萬象生活(01209)升16.33%，報31.7元，至於中海外(00688)亦升15.67%，報14.32元。


　　料各省市將跟進催谷國慶假期消費，內需股吐氣揚眉，海底撈(06862)升17.99%，報17.18元，李寧(02331)升15.03%，報17.76元，安踏體育(02020)升13.98%，報86.85元，農夫山泉(09633)升12.89%，報31.1元，蒙牛乳業(02319)升11.99%，報16.06元。


　　中國商務部稱，截至昨日全國汽車以舊換新信息平台已收到超過113萬份汽車報廢更新補貼申請，反映補貼申請量保持快速增長態勢。汽車經銷商龍頭中升控股(00881)升11.92%，報11.08元，至於理想汽車(02015)升8.15%，報98.9元。


　　資金爭相追捧相關低殘股份，對防守性高份興趣急降，電訊股及油股等早前的「資金避風港」全線捱沽，中聯通(00762)跌4.56%，報6.49元，電能(00006)跌2.01%，報51.1元，中電(00002)跌1.96%，報70.05元，長江基建集團(01038)跌1.73%，報54.05元。


　　政治局會議提到要抓好食品和水電氣熱等重要物資的保供穩價，加上美油、布油日內均跌超3%，中海油(00883)跌6.5%為表現最差藍籌，報18.4元，中石油(00857)跌2.04%，報6.24元，中石化(00386)跌1.24%，報4.77元。


　　料外資回流吸納港股，科技股首當其衝，網購巨頭京東集團(09618)現價升10.1%，報134.2元；阿里(09988)升7.06%，報97.75元；聚焦網遊社交的騰訊(00700)升6.07%，報430元；至於外賣龍頭美團(03690)升7.71%，報152.2元。騰訊、阿里和美團分別為恒指、國指和科指三大成交股份。


　　關注鄭氏家族繼承人風波，周大福(01929)升11.87%，報7.54元，新世界(00017)業績前停牌，盛傳鄭志剛不再成為公司行政總裁。

 

撰文：經濟通市場組

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