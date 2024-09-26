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新世界 | 鄭志剛辭任新世界行政總裁，馬紹祥接任

26/09/2024

 

17:07更新:

鄭志剛：決定投放更多時間社會公職，主動辭去職務

 

　 　新世界發展 (00017)公布，鄭志剛已提出辭任公司行政總裁，並由公司執行董事及執行副主席調任為非執行董事及非執行副主席。馬紹祥已獲委任為行政總裁及可持續發展委員會成員及主席。

 

　 　鄭志剛出席集團業績記者會表示，人生是應該不斷學習，去盡自己所長，認為目前人生要邁向新階段，他決定在人生下一個階段投放更多時間在社會公職。

 

　 　 鄭志剛提到，幾個星期前主動辭任執行副主席和行政總裁的職位，感謝父親鄭家純尊重和支持這個決定，亦感謝集團上下一直對其的支持和愛護。未來將擔任非執行副主席，繼續為K11的商業策略出一分力。

 

16:45更新

 

鄭志剛辭任新世界行政總裁，馬紹祥接任

 

　　新世界發展(00017)公布，鄭志剛已提出辭任公司行政總裁，以便投放更多時間於公共服務及其他個人事務，並由公司執行董事及執行副主席調任為公司非執行董事及非執行副主席，及不再擔任執行委員會成員以及可持續發展委員會主席及成員。


　　集團同時宣布，馬紹祥已獲委任為公司行政總裁，以及可持續發展委員會成員及主席，並不再擔任公司首席營運總監。


　　集團指，馬紹祥於2022年7月獲委任為公司執行董事，2024年1月出任首席營運總監，曾在新創建(00659)執行董事兼行政總裁，直至2024年1月1日辭任。


　　加入集團前，馬紹祥於2018年2月至6月期間曾任港深創新及科技園有限公司署理行政總裁。他於2014年1月加入香港政府出任發展局副局長，其後於2017年2月獲委任為發展局局長，並擔任此職位至2017年6月任期圓滿。


　　集團已已向聯交所申請恢復公司股份及新世界發展債券買賣，由2024年9月27日上午9時正起生效。

 

 

鄭志剛傳退任後設公司管理K11，專注公職及慈善

 

新世界 | 鄭志剛傳退任後設公司管理K11，專注公職及慈善

 

　　新世界發展(00017)、新世界百貨(00825)於開市宣布停牌。新世界發展今日將公布年度業績，昨日市場傳出，新世界內部考慮撤換鄭志剛的行政總裁職務，改由首席營運總監馬紹祥接任，而鄭志剛將轉任非執行副主席。


　　市場最新消息指，鄭志剛退任CEO後會成立公司管理新世界旗下K11，同時其本人將會專注公職及慈善工作。新世界方面暫未有回應。

 

傳華潤隆地洽購新世界河內道K11 Art Mall

 

　　K11系列商場為新世界旗下資產，當中包括位於尖沙咀河內道的K11 Art Mall，以及位於尖沙咀海傍的K11 MUSEA等多個商場。早前市場傳出華潤隆地出價約90億元收購新世界在尖沙咀河內道的K11 Art Mall，該項目面積33.59萬方呎，以洽購價計算，平均呎價約2.68萬元，若以商場月租逾4000萬計算，料回報逾5厘。

 

鄭志剛擔任香港財富傳承學院主席等多項公職

 

　　現時鄭志剛除擔任新世界行政總裁外，亦有擔任不少公職，包括由金發局成立的香港財富傳承學院出任董事會主席，以及出任文化藝術盛事委員會主席等。

 

撰文：經濟通採訪組

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