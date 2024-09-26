新世界 | 鄭志剛辭任新世界CEO，馬紹祥接掌，鄭家純：尊重兒子投放時間於公職

新世界(00017)今日（26日）公布全年業績，同時公布一系列人事變動，一如市場所料，鄭志剛辭任新世界發展行政總裁，即日起生效，稱以便投放更多時間於公共服務及其他個人事務，並由公司執行董事及執行副主席，調任為公司非執行董事及非執行副主席。此外，同時辭任新世界百貨(00825)主席兼非執行董事、周大福珠寶(01929)執行董事及新創建(00659)非執行董事。

鄭志剛臨別前與馬紹祥（左二）、劉富强（左一）及黃少媚合照。

雖然新世界管理層「大地震」，但適逢公司今日公布全年業績，鄭志剛仍以非執行副主席身份出席網上業績記者會表示，目前人生要邁向新階段，他決定在下一個階段投放更多時間在社會公職。他亦提到辭職詳情，為數星期前主動辭任相關職位，同時感謝父親鄭家純尊重和支持其決定，亦感謝集團上下一直對其的支持和愛護，並在未來將擔任非執行副主席，繼續為K11的商業策略出一分力。不過，在開場約兩、三分鐘後，鄭志剛便以有要事為由離席。

鄭家純：集團續由專業團隊管理

新世界集團主席鄭家純（右二）（公司網頁）

身為新世界集團主席、鄭志剛父親鄭家純發新聞稿表示，感謝其多年來在集團業務上的不懈努力，為公司籌謀的同時亦不忘回饋社會。對於其投放更多時間於社會公職的決定，表示十分尊重和支持，並深信其能為社會帶來更多正面及深遠的轉變。鄭家純續稱，新世界集團會繼續由專業團隊管理，並將成立管理委員會，以促進集團業務發展及持續提升企業管治水平，為股東及社會創造更大的價值，他對集團前景充滿信心。

K11管理等公司以2億元售予鄭志剛，新世界擬全售啟德體育園予周企

（網上圖片）

一直被視為集團接班人的鄭志剛，於辭職後相信仍會專注集團相關業務。集團最新公布，將K11管理公司及多家其他公司出售予非執行副主席鄭志剛，總作價2.09億元。出售事項尚包括主要業務為經營位於K11 MUSEA及可能位於其他K11商場為租客的Gentry Club；主要業務為支持愛互送基金會的營運，為香港的貧困及有需要人士提供援助的目愛互送有限公司；及一間從事提供營銷及推廣服務的公司和一間持牌旅行社。

新世界發展方面則稱，出售可以令集團可更專注於地產本業，同時可令K11集團可更容易擴展，又能減低新世界的債務，且會繼續根據使用「K11」品牌的第三方管理業務的收入收取許可費，因此亦將從中受惠，集團擬將出售K11管理公司所得款項淨額用作一般營運資金。此外，新世界亦擬出售集團於啟德體育園有限公司（KTSPL）持有之全部股權予周大福企業。

新任CEO馬紹祥：營運方針基本不變

（公司網頁）

至於集團內部人事變動上，新世界發展現任首席營運總監馬紹祥，由即日起升任集團行政總裁。新世界中國地產有限公司行政總裁黃少媚，將繼續擔任現時職務，全面負責集團在中國內地的業務，並直接向新世界集團主席鄭家純匯報。馬紹祥今出席網上業績會議時則表示，新世界為一個成熟的集團，其營運方針基本上是不變，將會繼續專注地產的本業。同時，集團亦會加強其的市場導向，提升集團的項目回報，向股東回報他們的收益，他又強調財務業績穩健，承諾不會進行供股。

對於鄭志剛成立新公司與集團的合作模式。馬紹祥則指出，新公司將為K11商場和辦公大樓提供租賃、品牌、市場推廣商業策略上的服務。但物業管理和前線服務將會繼續由集團提供，所以前線現有的安排不變。他亦期望，其他K11的項目將繼續維持現有的優質服務及與集團緊密合作，同時提升K11品牌的價值。對於集團而言，該做法可以節省營運成本，以及精簡人手架構，變相提升了集團回報率。

新世界全年蝕近200億元停派息

新世界發展截至2024年6月30日止全年來自持續經營業務虧損擴大至118.07億元，對上一年同期經重列虧損4.19億元；而計及來自已終止經營業務的話，淨虧損共196.8億元，對上一年同期則錄純利約5億元。集團稱，由於錄得股東應佔虧損，不建議派末期息。馬紹祥回應指出，是次暫停派息，希望長遠地提升盈利，同時加快去槓桿的行動，他強調集團只要盈利情況好轉時，將會重新考慮派發股息。

撰文：經濟通採訪組

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