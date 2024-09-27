國金頭條 | 美光強勁展望提振科技板塊，美股上行標普再刷新紀錄

美國最新數據亦重燃了對市場前景的樂觀情緒

美光科技的強勁展望提振了市場人氣，美國股市周四（26日）上行，科技板塊領漲，而中國大規模刺激經濟，而美國最新數據亦重燃了對市場前景的樂觀情緒。



道指上漲260.36點，或0.6%，報42175.11點。標普500上漲23.11點，或0.4%，報5745.37點，創下年內第42個收盤紀錄。納指上漲108.09點，或0.6%，報18190.29點。



美國最大電腦記憶晶片製造商美光科技，股價飆14.73%，創出接近13年最大漲幅，之前得益於對人工智能設備的旺盛需求，該公司發布了強勁銷售和利潤預測。



周四公布的經濟數據亦顯示，美國上周首次申請失業救濟人數降至四個月低點，表明儘管近期招聘放緩，但申領失業救濟人數仍然保持低位。

澳元和紐西蘭元領漲

美元走弱，美匯指數下跌0.42%，至100.52。澳元兌美元漲1%，至0.6893。紐元兌美元漲1%，至0.6328。英鎊兌美元上漲0.7%，至1.34131。歐元兌美元漲0.4%，至1.1179。美元兌日圓持穩於144.66，盤中一度觸及145.21。



金價再創新高。現貨金上漲0.5%，至每盎司2670.52美元，盤中觸及2685.42美元的歷史高位。中東供應料增加，原油連續第二天下跌。紐約期油下跌2.9%，報每桶67.67美元。布蘭特期油下跌2.5%，報每桶71.6美元。

撰文：經濟通市場國金組

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情