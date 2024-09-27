港股 | 午市前瞻 | 料鄭家有意打造「周大福王國」 減息周期啟利新世界化債

新世界(00017)昨日公布業績後一切終於「水落石出」，執掌集團約四年鄭家純長子鄭志剛退任CEO，並由馬紹祥接任。全年業績方面一如此前盈警預告，來自持續經營業務虧損擴大至118.07億元，並因此停派末期息。昨日（26日）業績會上公布多項出售計劃，包括擬將啟德體育園出售予鄭氏家族私人企業周大福企業。

新世界計劃出售啟德體育園項目。（互聯網圖片）

香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，新世界業績與人事變動都一如市場預期發展，整體業績與早前盈警所述大致相同，而人事變動亦一如主席鄭家純去年預告一樣，不一定由家族成員執掌CEO一職。他指出新世界未來目標將以減債為重點目標，認為股價方面經已見底，因為減息周期已開始，未來利息支出必定會下降。

市場短線對新世界樂觀，惟售啟德體育園不利好

他認為短線市場對新世界情緒樂觀，因應CEP換馬以及減債憧憬，預計股價後市有望進一步上望10.5元至11元，下方9.6元亦會有較強支持。但他坦言，對於新世界計劃出售啟德體育園有點不明所以，因為啟德體育園即將落成，用錢高峰已過，即將開展回本期之際反而將之售予周企，雖有套現減債的說法，但對新世界而言並非完全正面。



他進一步提到，包括日前同系新創建(00659)計劃改名為「周大福創建」，以至早前富通保險改名為「周大福人壽」，鄭氏家族似乎有意要提升「周大福」此一品牌的地位，暫時仍未知道家族的後續意向為何，但預計中長線內必然是有所部署。「新世界系」變成「周大福系」，連敬涵推測鄭氏家族或有可能將家族企業打造成「周大福王國」，假如家族真的將企業都整合至周企旗下，規模勢將成為本地綜合企業龍頭，並於本港及內地都有超越同行的影響力，但這一切都並非一時三刻會發生的事，假若預測成真將會震撼本地資本市場。

新世界股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

周大福股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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