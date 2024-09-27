港股 | 成交4457億史上最旺港股踏兩萬 惟專家料未企穩守19500

美國知名對沖基金大鱷David Tepper呼籲買入一切中國相關資產，中概股隔晚狂飆，加上人行正式降準加短期政策利率降息，港股狂歡持續，恒指今早發力一舉收復兩萬點，觸發大舉入市訊號，未到半日收市成交已經超過兩千億，港股盤中愈升愈有，午後隨著藥明康德(02359)暴力狂飆，港股升幅一度擴大至逾800點，高見20743點，刷新去年4月以來新高，其後市況稍作回調，恒指全日收升707點或3.6%，報20632點。



北水外資散戶全面進場，今日主板成交超過4457億元，超過2021年7月27日的最高紀錄（3606.7億元），為港股史上成交最活躍的交易日。



恒生中國企業指數收報7299，升213點或3%。恒生科技指數收報4453，升243點或5.8%。

新世界績後強漲，藥明雙子坐火箭



市場提前消化新世界(00017)上財年巨額虧損，並有意出售多項資產於同系關連企業，且不派息，不過投資者憧憬公司換帥，加上減息周期啟動化債壓力減輕，今日復市股價全日暴升21.61%，報9.96元，同系周大福(01929)升4.91%，報7.91元。



藥明雙子在無特別利好消息下啟動瘋漲模式，藥明康德(02359)飆23.86%，報51.4元，刷半年新高，藥明生物(02269)升14.86%，報15.92元。



內地發文促牛奶消費，蒙牛乳業(02319)強漲14.94%，報18.46元；憧憬重磅寬鬆後十一旅遊氣氛好轉，攜程(09961)升14.94%，報18.46元，澳門博彩股金沙(01928)升14.05%，報19.16元，該股獲大摩唱好；汽車經銷商中升控股(00881)升13.18%，報12.54元，暫連升2日累計升幅26.67%。



路透引述消息人士報道，中國一線城市上海和深圳計劃取消對非本地戶籍個人和家庭在本地的購房限制，至於北京也計劃在多數區域分階段取消類似的購房限制。龍湖(00960)飆升16.47%，報13.72元，中海外(00688)升7.54%，報15.4元，潤地(01109)升5.08%，報27.9元。



外資、北水進場，料科技股最受青睞，京東集團(09618)升9.75%，報152元；另外，美團(03690)升8.15%，報164.6元，阿里(09988)升4.86%，報102.5元，騰訊(00700)升1.81%，報437.8元，這三股為恒指、國指、科指三大成交股份。



憂寬鬆措施持續加碼影響利潤，內銀高位吐，午後跌幅擴大，建行(00939)挫3.39%為表現最差藍籌，報5.99元，工行(01398)跌2.48%，報4.71元，中行(03988)跌2.61%，報3.73元。



萬洲國際(00288)收挫2.69%，報6.15元，為表現第二差藍籌。

黃偉豪：北水暫停或現回調，宜吼科技股內需股

獨立股評人黃偉豪於今日《1周部署》節目指，今次中央救市力度大且全面，吸引外資追入港股，刺激港股持續向上。他對恒指整體看法樂觀，但提醒投資者要留意目前恒指已累計一定升幅，加上北水、A股下周休市，短期或出現健康回調，建議投資者可待大市回調至19500點才作吸納，年底前上望22000點。板塊部署上，短線可吼科技股及內需消費類，中長線仍可留意中特估。

恒指收復兩萬點。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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