A股ETF | 中央釋強烈振興經濟訊號，A股獲大行唱好火熱，相關ETF值博可以點揀？

繼人民銀行日前連環推出重磅政策後，昨日(26日)召開的中央政治局會議亦釋出強烈振興經濟訊號，表示要降準、有力度降息，促進房市止跌回穩，努力提振資本市場，今日(27日)人行又隨即降準0.5個百分點。一輪政策組合拳之下，A股港股今日又齊齊飆升，其中滬指報3087點，漲2.89%；深成指報9514點，漲6.71%；創指報1885點，漲10%，兩市成交額連續3日破萬億元。有大行指中國股市復甦可能終於來到，料滬深300指數短期再升10%。若看好中國股市可能買A股ETF較簡單，而在本港上市較熱門的A股ETF包括安碩A50(02823)、南方A50(02822)及華夏滬深三百(03188)，前兩者追蹤富時中國A50指數，後者追蹤滬深300指數，到底哪隻較可吼？抑或有其他選擇？

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政治局會議：要降準有力度降息促進房市回穩 努力提振資本市場

中共中央政治局昨日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下一步經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。會議強調，要加大財政貨幣政策逆周期調節力度，保證必要的財政支出，切實做好基層「三保」工作。要發行使用好超長期特别國債和地方政府專項債，更好發揮政府投資帶動作用。要降低存款準備金率，實施有力度的降息。

會議又提到，要促進房地產市場止跌回穩，對商品房建設要嚴控增量、優化存量、提高質量，加大「白名單」項目貸款投放力度，支持盤活存量閒置土地。要回應群眾關切，調整住房限購政策，降低存量房貸利率，抓緊完善土地、財稅、金融等政策，推動構建房地產發展新模式。要努力提振資本市場，大力引導中長期資金入市，打通社保、保險、理財等資金入市堵點。要支持上市公司併購重組，穩步推進公募基金改革，研究出台保護中小投資者的政策措施。

機構：降準降息超預期火速落實 穩增長具一定緊迫性

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昨日政治局會議罕見同時提及降準降息後，人民銀行今日便火速行動，宣布即日起下調金融機構存款準備金率0.5個百分點(不含已執行5%存款準備金率的金融機構)，同時將7天期逆回購操作利率下調20個基點至1.50%。此前人行行長潘功勝「預告」的降準降息均落地。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，國內政策落實快、超預期，反映國內政策穩增長具有一定緊迫性，推動政策加快落實見效，促進經濟加快復甦。同時，政策加快落地，趁熱打鐵，將為近期市場信心恢復注入強勁動能。東方金誠首席宏觀分析師王青亦指，從昨天重要會議的部署來看，後期還有進一步降息降準的空間。特別是從「促進房地產市場止跌回穩」的角度看，下調居民房貸利率是關鍵。這意味著後期可能進一步降息，或針對房地產行業和居民房貸利率定向降息。

高盛：對沖基金紛湧入中國股市 可戰術性投資中資股

高盛發報告指，內地新一輪措施可看出政策制定者關注經濟增長和市場，足以催化一輪政策性反彈，並已具備類似於今年4月的戰術性復甦條件。不過，在房地產問題解決之前，市場以交易型機會為主，在策略上建議買入股東回報主題。此外，相對於A股，港股的獲利修正更為強勁，並建議投資者戰術性投資中國股票。

高盛又指，目前倉位對中國股票非常有利。在中國股市最近升勢開始前，對沖基金對中國股票的投資比例不到7%，大約是5年來的最低水準。但本周早些時候，它們改變了方向並紛紛湧入中國股票市場，周二(24日)創下了自2021年3月以來的最大單日淨買入量，也是過去10年來的第二大單日淨買入量。

大摩：市場穩定措施令人驚喜 滬深300指數短期或再升10%

摩根士丹利認為，從技術層面看，中國滬深300指數在短期內可能還有約10%的上升空間。這一預測基於該行對中國再貸款計劃借款成本(2.25%)與滬深300指數當前股息率(2.46%)的分析。政治局會議和本周早些時候中國央行與其他監管機構宣布的刺激計劃均非常積極。而真正令市場驚喜的是市場穩定措施，這些措施可謂前所未有，目前最重要的是迅速跟進，明確執行和實施的細節以及時間表。

此外，對沖基金傳奇人物David Tepper昨日表示，沒想到中國政策力度這麼大，他會買一切中國資產，即使在最近的飆升之後，中國股市仍有很大的上升空間。中信建投證券首席策略官陳果發文指，中央政治局會議全力振興經濟的訊號非常強烈，並且也特別提到努力提振資本市場，鼓舞人心，對股市構成盈利與估值雙重利好，A股與港股的走勢預計都將更上一層樓。

摩通：政治局會議舉行時機不尋常顯迫切性 或推更大規模刺激措施

另摩通發表中國市場報告指，中央政治局會議在人行、中國證監會和國家金監總局於周二(24日)宣布超出預期的刺激組合後兩天後召開，其做法不同尋常，亦顯出其迫切性，令人意外，料將有更具影響力及規模更大的刺激措施。而MSCI中國指數或已超出該行「牛市」預測，但對滬深300指數來說則不然，與該行交談的看漲投資者從中央政治局會議的意外時機中得到了暗示，表明「真正的交易」已經到來，以穩定房地產、提振消費，並提振股市。於新的政策組合顯示出對房地產及消費領域核心挑戰的認識，該行認為滬深300指數從現在開始可能會出現上漲空間。



摩通對未來24個月的看法是，隨著內地不良貸款周期的啟動和資本重組需求的增加，中國股市可能需要幾季的磨合。在2024年剩餘時間裏，美國總統大選將是一個懸而未決的問題，中國股市的主要配置可能要等待中期地緣政治風險的明朗。毫無疑問，優質企業的股票將早於指數觸底，在未來幾季的重點將是尋找估值不高的優質企業。

熊麗萍：A股相對落後相關ETF值博 南方A50回至13元可小注吸納

（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍表示，A股表現相對落後，A股ETF的確值博。事實上，今次內地推出的政策除為了提振消費外，最重要是將貨幣政策與資本市場聯繫，支持券商、保險公司使用較低級別抵押品從央行換入資產，特別指定只能用於投資股市，首期規模雖只有5000億人民幣，但留下伏筆，未來可再增5000億，或者再增加，甚至可能會創設平準基金以穩定市況。雖不知現時流入股市的資金何時流走，但短期應不會有人敢做淡。另外，房地產政策方面，政治局會議提到要促進房市止跌回穩，決心比以往只提保交樓大得多。而除了政策力度令人意外，政治局會議成員包括國家主席，令市場更重視。

不過，熊麗萍指，兩地股市尤其港股短時間內升了超過二千點，難免會有反覆，其中港股一旦跌穿19706點的前高位就宜沽貨離場，但A股持續有過萬億成交的確少見，且是在十一假期前，資金應沒那麼快離場。而一眾A股ETF中，以南方A50最值博，因其相對A股溢價只有5%，回至13元可小注吸納。安碩A50及華夏滬深三百未嘗不可吼，但都相對A股有約一成溢價，後者波動亦較大。另追蹤創業板指數的X南方中創業(03147)風險大，不建議吸納。

A股ETF今日普遍造好，安碩A50升3.6%收報14.39元，南方A50升5.02%報13.59元，華夏滬深三百升5.88%報43.6元，X南方中創業升11.67%報7.56元，PP中新經濟(03173)升7.4%報6.89元，工銀南方國債(03199)跌0.42%報117.75元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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