港股 | 蕭猷華：港匯轉強資金流入，恒指升勢有餘未盡

《套期保值》中港股市上周暴力上升，終於吐氣揚眉，恒指全星期累計升2374點。中央推出強力刺激政策「組合拳」：降存款準備金、減存量房貸利率、研究推出平準基金；此外，人民銀行亦投出救股市「震撼彈」，允許金融機構、券商、基金等，將合資格的證券抵押給央行，提取流動性，再投放於股市，行長潘功勝指出，若政策執行得好，日後可再加碼。

與此同時，外媒報道，中央會注資一萬億人民幣往國有銀行，以補充資本，此外亦會增發多兩萬億特別國債。國家今次的強力救市和刺激經濟政策，筆者形容為中國版QE。

本周南下資金暫停，外資有機會伺機夾高恒指。(Shutterstock)

港股升勢還有幾多？怎樣部署？首先，這次救市組合拳，中央是處心積慮，醞釀已久，等待美國聯儲局開始減息，便把政策從抽屜拿出來，中央這次大力救市的決心，毋庸置疑。投資者是預期之外的，外資也措手不及，很多外資上星期急於補貨，上周五（27日）港股4000多億成交，創紀錄新高，誰買？你我？北水？沒可能吧，有這麼大的成交量，肯定大量外資湧入。近期港匯顯著上升，由9月12日兌美元7.8050水平，升至7.7750，大家明啦！另一方面，上周的升勢，集中於一、二線大價股，三、四線股份未有動靜，因此，升勢只是剛剛開始！本周，內地黃金周假期，南下資金暫停，筆者認為外資會伺機夾高，料恒指繼續挑戰高位。



信誠證券投資服務董事 蕭猷華

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