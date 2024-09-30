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新股 | 七牛智能今招股入場費2889元，阿里為第二大股東

30/09/2024

新股 | 七牛智能今招股入場費2889元，阿里為第二大股東

 

　　中國音頻影片雲服務提供商七牛智能科技(02567)來港上市，於今日至10月10日期間公開招股，擬全球發售1.5975億股，當中香港公開發售1597.5萬股，國際發售股份1.43775億股，每股發售價介乎2.74至2.86港元，每手1000股，入場費2888.83元。公司將於10月16日(星期三)在港交所掛牌買賣。

 

七牛智能主要股東為阿里巴巴


　　招股資料顯示，七牛智能按去年收入計，是內地第三大音視頻PaaS（平台即服務）服務商，市場份額5.8%；又按去年APaaS（應用平台即服務）收入計，是內地第二大音頻影片APaaS服務商，市佔率14.1%。作為雲服務的其中一種形式，PaaS即以互聯網雲端基礎提供運算平台及解決方案服務；至於APaaS，是基於PaaS的一種解決方案，支援應用程式於雲端的開發、部署及運行，用戶可獲得開發中的基礎工具，諸如數據、權限管理、用戶介面。兩者最根本分別是PaaS包含所有平台服務，需要專業技術人員完成應用程序的開發及數據的提供，再部署於平台上供用戶使用；而APaaS可說是PaaS的一種子形式，服務提供者把開發軟件所需的權限、界面、數據、交互及流程等元素及工具，組成一套簡單配置頁面，令到非技術人員亦可以於便捷平台上創建一套適合用戶本身需求的應用程序。而七牛智能的音視頻PaaS及APaaS服務便是針對影片與音頻製作、儲存、處理、分發、分析、審核等需求而訂製。


　　七牛智能至今從未錄得盈利，過去3年累計虧損達7.57億元（人民幣，下同），截至2024年3月底止三個月虧損則達1.48億元。公司指出，主要是將重點放在業務擴張先於短期盈利。要急速擴張，銷售開支及研發開支自然成為蠶食盈利的來源；過去3年，公司錄得淨負債額31.64億元，較去年底增加18.2%，而同期手頭現金2.36億元。


　　七牛智能曾多次融資，最近一次F-1系列優先股於2020年6月完成，其時估值已達6.8億美元，相當於53.2億港元。七牛雲主要股東包括創辦人許式偉及阿里巴巴(09988)，分別持股17.96%及17.69%；此外，雲鋒基金亦持有12.44%股份作為集團第三大股東。

 

撰文：經濟通市場組

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