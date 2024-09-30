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恒指 | 滬深廣齊放寬樓市限購，恒指再升800點，阿里健康暴升三成三

30/09/2024

恒指 | 滬深廣齊放寬樓市限購，恒指再升800點，阿里健康暴升三成三

 

　　上海及深圳今日落實二套房首付比例下調，其中深圳降至20%，上海則降至25%。同步上海、深圳及廣州同時推出放寬限購措施：上海縮短非滬籍居民購買外環外住房所需繳納社保或個稅年限；深圳放寬戶籍家庭限購2套住房，成年單身人士限購1套住房；廣州更取消居民家庭在當地購買住房的各項限購政策。


　　消息刺激內房股再次暴升；龍湖(00960)升16.6%，報16元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅74.3%；萬科企業(02202)升12.1%，報7.48元，以現價計，該股暫連升9日，累計升幅94.8%；融創中國(01918)升27.2%，報2.15元，以現價計，該股暫連升5日，累計升幅1.1倍；合生創展集團(00754)升50.3%，報5.17元，以現價計，該股暫連升8日，累計升幅1.2倍；佳兆業集團(01638)升43.5%，報0.33元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅1.8倍。

 

餐飲股繼續失控爆升，阿里健康突飆33%

 

　　上海大派消券刺激餐飲股失控爆升潮；海倫司(09869)升44.6%，報3.86元；九毛九(09922)升36.8%，報5.24元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅83.9%；海底撈(06862)升8.3%，報19元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅30.5%。


　　網醫股追升；阿里健康(00241)急升33.01%，報5.48元；京東健康(06618)升14.72%，報36.25元；平安好醫生(01833)升14%，報14.68元。


　　重磅股飆升；阿里(09988)報112.2元，升9.7元或9.5%，成交176.46億元；美團(03690)報175.8元，升11.2元或6.8%，成交113.43億元；騰訊(00700)報454.6元，升16.8元或3.8%，成交217.82億元。

 

撰文：經濟通採訪組

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