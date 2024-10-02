港股 | 午市前瞻 | 咩係儲蓄代理費率？ 郵儲行大升12%利好你要知

市場再度對地緣政治局勢憂慮急升，美股受壓，惟港股在北水關閘下表現仍然強勁，在好友猛攻下，恒生指數盤中強勢升超800點，收復兩萬二，進一步提升股市氣氛，恒指逐步進攻升至22640點終見喘，料現階段阻力位為去年1月高位22700點。

恒指半日收報22401，升1268點或6%，若保持此升勢至全日收市，則有望創下2022年3月以來最大漲幅。成交仍然有料到，半日主板成交近2354億元。

恒生中國企業指數報8051，升541點或7.2%。恒生科技指數報5166，升414點或8.7%。

恒指接近去年1月高位（經濟通HV2報價系統截圖）

張智威：外資持續流入，進一步推升港股

儘管中東局勢轉趨緊張，伊朗昨日（10月1日）向以色列發射約200枚導彈後，以色列已經揚言會報復。隔晚美股三大指數下跌，今早日韓股市同樣跌，但恒指無懼地緣政治緊張局勢，今早高開過百點後，指數愈升愈有。

信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，恒指周一（9月30日）主板成交額更突破5000億元，創歷史新高，顯示港股強勢。就算亞太股市下跌，都無損港股升勢。由於港股過去落後，近期指數大幅飆升，外資基金持有中港股票比重偏低，現時港股強勢反彈，基金只能跟進買入，亞太股市下跌，資金轉而流入港股，加速港股上升。至於，恒指還有多少上升空間？張智威認為升市莫估頂，由於港股近期屢見今年新高，暫時難說能有多少上升空間。預料在22500點至25000點區間應該會遇到阻力。

（Shutterstock圖片）

郵儲行下調代理費率最多33.8基點

郵儲行(01658)公布，擬派發中期股息每10股1.477人民幣。同時，與郵政集團訂補充協議，對代理吸收人民幣個人存款業務儲蓄代理費分檔費率進行調整，按不同存款期檔次下調幅度各有不同，由兩年期減最少8個基點，至活期減最多33.8個基點，須待股東批准。

據券商分析，由於去年四大行平均淨利差已經下降至1.44%的低位，低於1.64%的被動調整底線，因此觸發郵儲銀行儲蓄代理費的被動調整。今次郵儲銀行下調存息降幅較大，平均代理費率大幅下降16個基點，不過屬「中間小兩頭大」，活期、三個月、半年、一年期、兩年期、三年期存款費率分別大幅下降33.8、16.5、14.9、10.1、20.1、8個基點，代理費合計可減少150.58億元人幣。

郵儲行半日價升12.04%，報5.21元，盤中高見5.26元，創逾兩年高。

何謂代理費率？

代理費率是郵儲行特有的一項費用，為郵儲行委託控股股東郵政集團，通過代理網點辦理部分商業銀行業務，中間所產生的存款利率。由於款項是通過郵政集團代理的網點進行交收，有別於由存戶直接與銀行交收，因此，將該存款利率稱為代理費率，與一般銀行給與存戶的存款利率相同。儲蓄代理費在該行業務及管理費佔較大比例，此成本遠遠高於員工費用。

扶持樓市某程度犧牲銀行利益

郵儲行股價今早最多飆升13%，大幅抛離四大行的升幅。張智威指，郵儲行今日升幅既有派息的效應，同樣有下調代理費率的因素。人行早前下調存量房貸利率，以及大幅下調二套房首付比例，內銀普遍要面對淨利差下跌帶來的影響。是次郵儲行下調代理費率有助改善淨利差，對郵儲行有利。不過，內地扶持樓市，刺激經濟等一系列措施，或多或少犧牲內銀的利益，這也是內銀股在這一波升市中跑輸大市的原因。因此，就算郵儲行今日股價大升，他仍然不建議買入銀行股。

郵儲行股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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