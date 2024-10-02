港交所高層楊秋梅據報繼承商湯20%股權，成最大股東

據《彭博》引述文件報道，港交所(00388)董事總經理兼行政總裁顧問楊秋梅繼承了已故丈夫20%的商湯(00020)股份。目前這些股份市值15億美元。她的已故丈夫、公司聯合創始人之一湯曉鷗於去年12月因不明疾病去世。

（資料圖片）

港交所發言人表示，交易所對員工情況不予置評。商湯集團代表暫未有回應。

根據港交所資料顯示，商湯逾69億非上市A類股份於8月19日轉至楊秋梅名下；在8月27日，同樣數量的股票被轉換為香港上市的B類股份，約佔商湯已發行股份總數20%。楊秋梅因此成為商湯集團第一大股東。港交所要求員工內部申報所持有的港股。

楊秋梅於2000年加入中國證監會，出任中證監規劃發展委員會委員及國際部副主任，離任前為中證監基金部副主任。

2010年至13年，楊秋梅加入港交所，擔任內地業務發展主管和市場發展副主管。2013年至18年轉至全球基金經理人的行業協會（ICI Global），出任亞太區首席執行官。2022年，楊秋梅2022年3月回巢港交所出任集團行政總裁顧問及董事總經理。

撰文：經濟通採訪組

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