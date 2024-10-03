美東碼頭罷工疊加中東局勢加劇，航運股暫勿沾手？

美國東岸碼頭工人開始近50年來最大規模罷工，有36個港口停運，加上近日中東緊張局勢加劇，伊朗向以色列發射200枚導彈，以色列揚言報復，有大行指，上述兩大因素將刺激運費回升，看好海豐國際(01308)及東方海外(00316)等航運股。不過，部分航運股年初至今已大幅跑贏大市，其中海豐及中遠海控(01919)都累升逾七成。再者，上述大罷工若蔓延，運費和供應鏈成本將增加，令通脹加劇，到時整體經濟復甦都受拖累，對航運業未必是好事，航運股應如何選擇？

（東方海外網頁視頻截圖）

美東碼頭工人大罷工 業界：若維持兩周負面影響持續到明年

在新勞動合約談判破裂後，美國東海岸和墨西哥灣沿岸碼頭工人周二(1日)開始了近50年來首次大規模罷工，將有36個港口受到影響，美國全國約一半遠洋運輸被迫中斷。據《第一財經》報道，美國航運業人士都不認為罷工會很快落幕。在美國加州長年從事美線運輸的羅杰表示，東岸墨灣碼頭每周大概處理50萬個20英尺貨櫃(TEU)，罷工影響的確很大。業界普遍共識是，罷工一周帶來的影響需要4至6周恢復，如果不幸維持兩周或以上，負面影響將持續到明年。

據摩通估計，本次罷工將影響包括食物、藥品、消費性電子、服飾等商品的進口作業，每天恐對美國經濟造成最多50億美元損失。富瑞估算，罷工對美國經濟構成每天30至40億美元的威脅，替代性的港口擁堵、運費飆升等亦很可能接踵而至。而大型零售商已提前進口假期商品，並跟西岸航運和鐵路運輸商預留位置，希望避免衝擊。顧問機構West Monroe供應鏈專家Brian Pacula表示，這個過程已導致企業運輸成本大增最多20%，因為業者需要租用額外的倉儲空間來存放增多的庫存。

伊朗向以色列發射200枚導彈 內塔尼亞胡稱伊朗將付代價

另外，中東緊張局勢加劇，伊朗周二向以色列發射了200多枚彈道導彈，大部分導彈被以色列軍隊攔截，以色列主要盟友美國的軍艦也協助攔截，以色列總理內塔尼亞胡誓言，要令伊朗為此次攻擊付出代價。美國阿克西奧斯新聞網站昨日(2日)引述匿名以色列官員報道，以色列將在日內對伊朗實施重大報復，可能打擊伊朗境內的油田和其他戰略要地；如果伊朗在以色列採取報復行動後再次襲擊以色列，以方將考慮「所有選項」，包括打擊伊朗的核設施。

不過，美國總統拜登表明，不支持以色列攻擊伊朗的核子設施，促請以色列採取符合比例原則的行動。美方將就以色列採取何種報復措施與以方溝通。而七大工業國集團(G7)領導人一致認為，以色列有權對伊朗針對以色列的導彈襲擊作出反應，但具體行動應保持在適當程度。

大和料運費國慶假期後回升 重點留意海豐及東方海外

大和發表研報指，中東衝突和美國東岸碼頭工人罷工導致航運供應中斷的情況不斷惡化，預料這將會影響未來運費。以色列最近的空襲導致真主黨領袖納斯魯拉死亡。作為報復，本周二伊朗向以色列發射導彈。此外，國際碼頭工人協會(ILA)拒絕美國海事聯盟(USMX)提出的近50%的加薪幅度後，於周二起在東部和海灣沿岸進行罷工，而ILA的要求是在6年內加薪77%。更為重要的是美國總統拜登並無意干預罷工行動。



大和認為，中東的緊張局勢不大可能於短期內降溫，而美國東岸的罷工似乎比西岸的情況更為複雜，尤其是考慮到目前正值美國總統選舉期。整體而言，該行相信運費將於國慶假期後回升，並預期市場將重新評估高運費延續至2025年的潛力，這或成為主要的股價催化因素。該行重點留意海豐國際及東方海外，又認為中遠海控是高Beta的投資選項。

滙證：長期罷工將令運費長時間暢旺 予海豐目標價24.5元

滙證表示，美國東岸港口發生的罷工，將影響超過一半的美國貨櫃進口量及近六分之一的全球貨櫃貿易量。罷工可在農曆新年的季節性貨運高峰前提升運費，而明年的農曆新年的時間早於2024年，為承運商明年的合約談判奠定有利位置，帶動貨櫃航運股上漲。自ILA於6月退出談判桌以來，雙方一直沒有進行任何談判，因此對短期內達成協議不抱太大希望。長期的罷工可能會使拜登政府重新考慮其拒絕干預的態度。作為第一步，雙方需要恢復工資談判。

根據滙證的估算，為期一周的港口罷工將擱置停泊船舶的總集裝箱吞吐量約50萬TEU，相當於船隊運力的1.7%。相信長期的罷工將使運力緊張的情況延續至明年初，令運費在更長的時間內保持暢旺，予海豐國際「買入」評級，目標價24.5元。另予中遠海控目標價11.7元，東方海外目標價115元，均予「持有」評級。

摩通料明年行業供需失衡改善 籲增持中遠海控及東方海外

摩通指，USMX早前表示仍未能與ILA就新合約談判安排會議，或觸發美國東岸罷工潮，加上中東地緣局勢不穩，以色列針對黎巴嫩真主黨據點發動新一輪空襲，衝突擴大，隨著傳統旺季將結束，航運業可能將迎接新一輪供應鏈中斷。行業預測顯示未來數月需求將有所放緩，但預期第四季運價不會有大幅調整，展望2025年，行業供需失衡情況或改善。以新船交付量為基礎的總供應量增長已於2023至2024年達到頂峰，預期會於明年及2026年間放緩，加上船隻排放標準收緊，應可有效控制供應量增長。



摩通重申航運行業逆線看好的立場，維持對中遠海控、東方海外及長榮「增持」評級，並將中遠海控及東方海外今年每股盈利預測分別上調13.2%及35%，明年度預測上調11.8%及7.7%，惟將東方海外目標價由175元降至166元。

林家亨：中遠海能不受罷工影響最值博 東方海外也可吼

（林家亨）

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，中國貨運大部分運去美國西岸港口，甚少運去東岸港口，故美國碼頭工人罷工基本上對中國貨運無大影響。而這次罷工暫未見為美國帶來通脹風險，罷工會令工人收益減少，惟貨運物流一定受影響，相關效應可能會由美股擴散，但暫未對港股的航運股造成打擊。

林家亨續指，通常遇到罷工情況，應選一些無被罷工拖累的航運股如中遠海能(01138)，因公司不會運貨去美國東岸，且公司主要是運油不是運貨。事實上，每次考慮到避險情緒，都應揀選沒相關關係行業。另東方海外亦只受罷工輕微影響也可吼。

航運股今日普遍隨大市向下，其中東方海外跌2.39%收報114.2元，中遠海控跌0.91%報13.14元，海豐國際無升跌報22元，太平洋航運(02343)跌1.95%報2.51元，中遠海能跌0.43%報9.28元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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