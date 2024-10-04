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恒指 | 恒指跌轉升400點返22500，美團跌勢銷，中芯領漲

04/10/2024

恒指 | 恒指跌轉升400點返22500，美團跌勢銷，中芯領漲

 

　　中東戰雲密布，港股同樣陰晴不定。恒指今早低開98點後，雖然一度跌穿22000點，低見21824，但很快便掉頭向上。現時，恒生指數報22514，升400點或升1.81%，主板成交827.96億元。國企指數報8073，升159點或升2.01%。恒生科技指數報5127，升149點或升3.00%。


　　即月期指新報22595，升438點，高水81點。即月國指期貨報8102，升172點，高水29點。即月科指期貨新報5153，升174點，高水30點。


　　美團(03690)早段顯著下跌，現價倒升0.4%，報205.8元，該股成交約2609萬股，涉資52.32億元。由於集團聯合創始人、執行董事兼高級副總裁穆榮均9月30日以每股171.8055港元的價格減持了200萬股美團港股，合計約3.44億港元。美團股價早段受壓，早段跌穿200元大關。


　　藥明康德(02359)據報計劃出售其細胞和基因療法製造業務WuXi Advanced Therapies，現價藥明康德(02359)升9.7%，報66元；信義玻璃(00868)升9.11%，報10.54元；中芯(00981)升13.48%，報24元。


　　東方海外(00316)跌6.5%，報106.8元。百威亞太(01876)跌1.35%，報106.8元。　　

 

撰文：經濟通市場組

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