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美股 | 中東局勢和科技股拋售拖累樂觀情緒，美股全面下挫

08/10/2024

美股 | 中東局勢和科技股拋售拖累樂觀情緒，美股全面下挫

 

　　中東緊張局勢抑制了對美國經濟狀況的樂觀情緒，投資者在尾盤對大型科技公司的拋售加劇，美股大盤周一（7日）全面受挫。


　　道指下跌398.51點，或0.9%，報41954.24點。標普500下跌55.13點，或1%，報5695.94點。納指下跌213.95點，或1.2%，報17923.9點。


　　跟蹤「科技七巨企」的指數下跌1.9%。亞馬遜下跌3.1%，此前富國銀行證券下調了該公司股票評級；蘋果下跌2.3%，Jefferies稱投資者對AI手機過於樂觀。
　　Alphabet下跌2.4%，美國一位法官裁定，該公司必須解除限制，允許開發者建立與其Google Play Store競爭的市場平台。

 

日本新內閣口頭干預匯市

 

　　美匯指數於紐約尾盤維持在七周高位附近，報102.46。美元兌日圓下跌0.4%，至148.12，日本新任命的財務大臣加藤勝信表示，匯率突然波動傷害了企業和家庭，政府需要仔細關注由此產生的影響。日本最高外匯事務官員三村淳表示，正密切關注外匯市場，包括投機行為。


　　英鎊兌美元跌0.4%，至1.3074。美元兌瑞郎下跌0.5%，至0.8542。紐元兌美元跌0.7%，至0.6117，為9月11日以來最低。紐元連續第五天下跌，創7月份以來最長連跌紀錄。

 

布蘭特期油升破每桶80美元

 

　　投資者對聯儲局降息的預期減弱，金價走低。黃金現貨下跌0.5%，報每盎司2640.87美元。受中東緊張局勢影響，布蘭特期油升破每桶80美元，上漲3.7%，結算價報每桶80.93美元，觸及8月以來高點。紐約期貨上漲3.7%，報每桶77.14美元。

 

撰文：經濟通國金組

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