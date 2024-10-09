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美股 | 市場恐慌暫緩，科技股七巨企推高美股，英偉達五連漲

09/10/2024

美股 | 市場恐慌暫緩，科技股七巨企推高美股，英偉達五連漲

 

　　科技股七巨企推動美股周二（8日）走高，市場從一個月來最糟糕的交易日中反彈，投資者將關注於周四(10日)公布的消費物價指數(CPI)數據。


　　道指上漲126.13點，或0.3%，報42080.37點。標普500指數上漲55.19點，或1%，報5751.13點，接近歷史高位。納指上漲259.01點，或1.5%，報18182.92點。


　　晶片製造商領漲，英偉達五日漲幅擴大至14%，彭博一項衡量科技股「七巨企」的指數上漲1.7%。市場波動率指標VIX從8月以來的最高點回落。

 

中概股創兩年最大單日跌幅

 

　　美股中概股普跌，納斯達克中國金龍股跌6.85%，創2022年10月以來最大單日跌幅。亞特蘭大聯儲銀行行長波斯提克(Raphael Bostic)表示，雖然通脹面臨的風險下降，但勞動力市場面臨的威脅卻上升，不過經濟仍然強勁。


　　美元邁向逾兩年最長上漲紀錄，美匯指數漲0.06%，報102.54。紐元兌美元漲0.2%，至0.6134，該國央行即將做出利率決定，絕大多數經濟學家預測降息步伐會加快。歐元兌美元基本持平於1.0976。美元兌日圓上漲0.1%，至148.29。

 

金價連續第五個交易日走低

 

　　黃金價格連續第五個交易日走低，現貨金下跌1.1%，至每盎司2614.49美元。油價重挫，投資者對中國推出更多刺激措施的預期落空，引發避險情緒衝擊市場。布蘭特期油和紐約期油雙雙下跌4.6%，終結了之前連續五個交易日的漲勢。

 

撰文：經濟通市場組

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