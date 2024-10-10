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券商合併 | 國泰君安擬0.62新股換海通1股合併，今早復牌

10/10/2024

券商合併 | 國泰君安擬0.62新股換海通1股合併，今早復牌

 

　　國泰君安(02611)(滬:601211)及海通證券(06837)(滬:600837)聯合公布，國泰君安擬議合併海通證券，AH股擬用同一換股比例，每1股海通證券A股可換取0.62股國泰君安新A股，以及每1股海通證券H股可以換取0.62股國泰君安新H股。國泰君安及海通證券的AH股自9月6日停牌，兩間公司已向聯交所申請各自H股於今日上午9時起恢復買賣，並已向上交所申請各自A股於今日起恢復買賣。

 

海通證券H股換股價4.79港元，較收市價溢價32%

 

　　根據換股比例，每股海通證券H股換股價4.79港元，比停牌收報3.627元溢價約32%，比經扣除中期股息的溢價約31.96%，與6月底每股資產淨值之隱含市帳率為0.35。假設擬議合併成無條件，國泰君安發行約80.99億股新股，包括約59.86億股新A股及約21.13億股新H股。

 

異議股東可獲現金選擇權

 

　　根據中國監管規定，將向擬議合併的國泰君安及海通證券異議股東提供現金選擇權，待所有條件獲達成後，國泰君安異議股東將可分別按每股A股及H股現金價14.86元人民幣及8.54港元出售股份。至於海通證券異議股東將按分別每股A股及H股現金價9.28元人民幣及每股H股4.16港元出售股份。

 

合併後將採納新公司名稱

　　至於擬議合併完成後的國泰君安作為存續公司以建立新的法人治理結構、管理架構、發展戰略及企業文化。存續公司將於交割後採納新的公司章程及新的公司名稱，以符合存續公司之法人治理及管理架構。

 

撰文：經濟通市場組

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