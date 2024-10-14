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雙１１ | 京東：商戶可免費試用AI產品，未來3年招1萬名採銷

14/10/2024

　　京東(09618)11.11啟動發布會今早舉行，今年主題為「又便宜又好」。京東集團首席執行官兼執行董事許冉在會上以AI數字人形式表示，未來3年，京東將招募至少1萬名採銷人員，通過專業培訓在世界各地尋找價廉物美的好產品，將「又便宜又好」進行到底。

 

雙１１ | 京東：商戶可免費試用AI產品，未來3年招1萬名採銷

 

採取低價舉措，推出「廠貨百億補貼」

 

　　她亦指出，京東採銷是保障京東商品價廉物美的守門人。如果能為用戶把產品的價格再降一點，把品質再提高一點，他們就願意花時間、花精力。她提到，京東低價要讓用戶真正感受到「又便宜又好」，而非「買的便宜，用的貴」。

 

　　她稱，除低價舉措外，今年京東「雙11」將繼續為用戶帶來全場直降、每天60元額外補貼等驚喜福利；針對家電家居、3C數碼等產品「以舊換新補貼」，同時推出了「廠貨百億補貼」。

 

　　同時，公司在過往一年持續推進「百億農補」，更多用戶能以實惠的產地價享優質農特產；及9.9元包郵頻道、京喜自營。她又指，京東9.9元包郵頻道的商品數量已按年增長逾2倍，京喜自營亦已經穩定地與數十個核心產業帶合作。

 

次季新增商家數量按季再升超過40%

 

雙１１ | 京東：商戶可免費試用AI產品，未來3年招1萬名採銷

（許英略攝）

 

　　許冉亦提到，通過持續加碼百億補貼，於過去一年間相關商品數量按年增長超過4倍。另通過不斷疊代「春曉計劃」、深耕產業帶，更多特色商家紛紛入駐，截至今年第一季，集團第三方商家數量升穿百萬；至於今年次季，新增的商家數量按季再升超過40%。

 

　　她亦提到，服務方面，集團則將滿59元包郵、免費上門退換從自營商品擴展到第三方商家商品，並推出服飾「買一試三」、「晚發賠」等創新服務。

 

京東與美的、聯想、小米等簽訂逾千億銷售目標

 

　　今年京東「雙11」期間，包括京東雲言犀數字人在內的多款AI產品，將免費開放予所有商家試用。現在數字人訓練時長已經進入了小時級，京東言犀團隊代表形容效果較今年618時出眾，言犀大模型實現技術升級。

 

　　京東平生團隊代表指出，集團今年以來與更多品牌合作夥伴深化戰略合作。包括美的(00300)、聯想(00992)、小米(01810)等行業頭部企業，與其簽訂上千億銷售目標；在服飾美妝領域，聖羅蘭、巴黎世家、MONCLER等眾多國際品牌亦到京東開店。團隊續稱，今年京東「雙11」包括上述品牌外，更多品牌商家亦將參與其中。

 

經濟通記者許英略北京直擊

 

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