港股 | 午市前瞻 | 不期望政府現階段再減股票印花稅 港交所三百望支持

恒生指數半日報20810，跌282點或1.3%，主板成交近1100億元。恒生中國企業指數報7467，跌112點或1.5%。恒生科技指數報4614，跌53點或1.1%。



恒指三大成交股份依次為美團(03690)、騰訊(00700)及中芯(00981)；美團報176.7元，跌6.9元或3.8%，成交61.44億元；騰訊報425.2元，跌10.8元或2.5%，成交51.91億元；中芯報27.8元，升1.15元或4.3%，成交46.29億元。國指三大成交股份依次為美團、騰訊及中芯。科指三大成交股份依次為美團、騰訊及中芯。

（Shutterstock圖片）

李偉傑：內地GDP更具關注度，「保5」取態關鍵

本周以來港股市場逐步降溫，維持窄幅整固格局。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，消息炒作熱潮過後，恒指近期在黃金回調比例0.382倍水平約20800水平上下整固，主要因為在政策面上動力減少，預計恒指短線在20800窄幅波動上落，上下約500點，即20300至21300區間上落。



對比明日登場的《施政報告》，李偉傑認為《施政報告》之後公布的內地第三季GDP對股市有更大影響作用，尤其後續官方對於後「保5」的取態，以及有否後續刺激措施亦會對大市更有影響性，包括會否出現較大規模的救市措施等等都較為受到關注。

港府對維持庫房收入有急切需要

特首李家超明日宣讀任內第三份《施政報告》，市場憧憬或有可能再提減免股票印花稅等等扶持措施。但李偉傑坦言不期望政府短期內會再次下調股票印花稅。打風不停市剛實施，他認為政港在提升庫房收入有急切需要，不認為股票印花稅現階段有能力一減再減。至於港交所(00388)股價方面，近期與大市一樣於黃金回調比例0.382倍水平整固，但因應成交回落，預計有可能要回落至300元附近摸底。假如成功守穩300元，短線有望反彈上望330元。

美團股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

騰訊股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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