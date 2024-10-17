融創擬先舊後新折讓20%配股，集資12億元支持化債工作

融創中國(01918)公布，以先舊後新方式配售不多於4.89億股公司股份予不少於六個獨立專業、機構及╱或其他投資者，每股配售價為2.465港元，較上日收市價每股3.08港元折讓約19.97%，配售股份佔經擴大後公司股本約5.31%，集資淨額達11.92億港元。



受惠內地公布重磅振經濟組合拳，融創中國自9月起股價上漲超過兩倍，而且今日盤中住建部將聯合多部門開記者會，預計公布重磅提振樓市措施，料為融創選擇在此刻再融資的誘因。



是次融創配售的股份賣方為融創國際投資控股，是該公司主要股東且由董事會主席兼執行董事孫宏斌的家族信託控制，配售完成後，賣方持股量將由29.16%減至27.61%；公司董事持股則由0.38%降至0.36%。是次配售代理為中金國際。



融創預期配售所得款項總額約為12.05億港元及所得款項淨額約11.92億港元，該公司擬將認購事項所得款項淨額主要用於支持境內公司債的長期解決方案落地，及一般營運資金。董事會認為配售事項及認購事項將支持更好的化解公司境內公開市場債務風險，相關債務風險的化解也更有利於推進保交付工作的完成和經營恢復。

撰文：經濟通採訪組

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