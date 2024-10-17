內房股 | 住建部記者會未有驚喜疊加融創趁高配股，內房股價大跌未宜沾手？

住建部、人行等五部門今早(17日)舉行新聞發布會，宣布一套推動樓市止跌回穩的「組合拳」，包括年底前將「白名單」項目的信貸規模增加到4萬億元人民幣、通過貨幣化安置等方式改造城中村和危舊房等，但最終不見市場期待的重磅新措施，昨日(16日)提前爆升的內房股今早顯著回吐，其中融創中國(01918)昨日飆升四成，趁機折讓配股，今日大跌27%。內房股價大上大落，看來暫不宜沾手。

（融創中國網頁截圖）

住建部：年底前將「白名單」項目信貸規模增至4萬億

住房城鄉建設部部長倪虹在國新辦發布會會上提出「兩個增加」、「四個取消」及「四個降低」共十招。「兩個增加」方面，將通過貨幣化安置等方式，新增實施100萬套城中村改造和危舊房改造；於年底前將「白名單」項目的信貸規模增加到4萬億元人民幣，要將所有合格項目都爭取納入白名單。「四個取消」包括取消限購、限售、限價，取消普通住宅和非普通住宅標準。「四個降低」包括降低住房公積金貸款利率；降低住房貸款的首付比例，統一一套、二套房貸最低首付比例到15%；降低存量貸款利率；降低「賣舊買新」換購住房的稅費負擔 。

住建部主管媒體《中國房地產報》迅速發表評論文章，認為倪虹的講話「含金量滿滿，超出預期」，關係到保交房的「白名單」項目的信貸規模在年底前增加到4萬億元人民幣，是一個重大消息，重磅利好。房地產市場目前的最大問題，就是流動性問題。有了足夠多的資金支持，無論是保交房，還是市場止跌回穩，就都有了源頭活水。

金監總局：商品房項目貸款全納「白名單」盡早撥款

金融監管總局副局長肖遠企表示，今年以來，城市房地產融資協調機制將合規房地產項目納入「白名單」，下一步要將商品住房項目貸款全部納入「白名單」，做到「應進盡進」，並優化貸款資金的撥付方式，做到「應早盡早」。今後商業銀行和房地產項目公司在協商一致的情況下，可以將全部貸款提前發放給房地產公司開立的項目資金監管帳戶。

肖遠企又表示，與有關部門一起積極研究政策性銀行、商業銀行支持盤活閒置存量土地的具體舉措，允許政策性銀行、商業銀行對閒置存量土地的收購發放一定比例的收購貸款，主要目的是推動更加高效利用好閒置土地，同時改善和釋放房地產行業現金流。

財政部：專項債收購存量商品房由地方自主決策

財政部部長助理宋其超表示，對於專項債收購存量商品房用作保障性住房，這項政策由地方自主決策、自願實施，遵循法治化原則，按照市場化運作方式，在確保項目融資收益平衡的基礎上，地方安排專項債收購存量商品房。而專項債用於收儲土地在具體操作上，主要是支持各地結合實際情況，與存量土地的業主企業，合理確定收購價格，妥善處理回收存量土地涉及的債權債務關係，合理確定專項債券項目範圍，及時安排專項債券的發行和支出。

另宋其超指，目前財政部正在抓緊研究明確取消普通住宅與非普通住宅相銜接的稅收政策，主要包括增值稅、土地增值稅。在增值稅方面，除北上廣深外一律不區分普通住宅與非普通住宅，北上廣深對於個人銷售購買兩年以上的普通住宅免徵土地增值稅。對於下一步房地產增值稅相關政策的調整，正在抓緊履行相關程序，會及時向社會公告。

人行：研究提供再貸款支持銀行向企業放貸購存量土地

人民銀行副行長陶玲表示，人民銀行正會同有關部門抓緊研究，允許政策性銀行、商業銀行向有條件的企業發放貸款，收購存量土地，人民銀行提供必要的再貸款支持。另外，預計大部分存量房貸將在10月25日批量下調完成，總體會在10月31日前全部完成。預計存量房貸利率調整能惠及5000萬個家庭，節省支出1500億元人民幣。

自然資源部：盤活閒置土地 研設收購存量土地專項借款

自然資源部副部長劉國洪表示，盤活存量閒置土地工作是自然資源部當前工作的重點。在控制新增方面，暫停供應去化周期較長城市的商品住宅用地。在盤活存量方面，財政部已宣布允許專項債用於土地儲備。具體方面，將優先考慮企業無力開發、不願開發，還沒有動工建設的住宅商務用地。還將會同有關部門研究設立收購存量土地專項借款。

外媒稱乏重磅舉措難免令人失望 政府講穩股民求漲預期錯配

綜合外電報道，市場認為今早住建部、人行等五部門舉行的記招乏重磅穩樓市舉措，投資者難免失望。儘管包括人行副行長陶玲在內的官員表示，正抓緊研究允許政策性銀行、商業銀行向有條件的企業發放貸款，收購房企存量土地，但除了承諾抓緊推動政策盡快落地，未就存量房和土地收購等給出具體金額和時間表等增量信息。

《彭博》引述Union Bancaire Privee董事總經理Vey-Sern Ling表示，股票投資者正在尋找重磅數字來推動股市上漲，而政府更專注於推動經濟和樓市企穩，只要預期存在如此大的錯配，所有新聞發布會都將不可避免地令人失望。東方匯理經濟學家治曉佳表示，總體而言這些措施是有幫助的，雖然市場可能期待一些大爆炸式的刺激措施來推動房地產市場短期企穩。鑑於已宣布措施仍相當溫和，市場可能對短期效果保持懷疑態度。

學者估城中村改造助樓市走出低迷行情 機構指發布會釋積極訊號

不過，上海易居房地產研究院副院長嚴躍進認為，五部委聯合召開房地產方面發布會罕見，充分說明組合拳大力出擊，對於第四季和後續房地產止跌回穩將發揮重要作用。此次政策最重磅的表述是，「城中村」概念再次出現。因為在2014年房地產穩發展的過程中，棚改工作成為樓市快速走出低迷行情的重要工具。總體上對於更好更快解決安居工作和更好消化庫存房源等，具有積極作用。

華創證券投資顧問部總經理屈慶認為，對於房地產本質上看，發布會內容還是一個相對比較正面的積極訊號。具體數字可能低於市場預期，但不會是「最終版本」，後期一定會不斷「加碼」。對於住建部來說，重在現有的政策落實做好。經濟學人智庫(EIU)中國經濟高級分析師徐天辰認為，政策力度屬於「托而不舉」，意圖避免過度刺激，重蹈2015至2018年棚改貨幣化覆轍。總體政策想要實現的目標是「防金融風險+穩資產價格」。

融創擬先舊後新折讓20%配股 集資12億元支持化債工作



融創中國公布，以先舊後新方式配售不多於4.89億股公司股份予不少於六個獨立專業、機構及/或其他投資者，每股配售價為2.465港元，較上日收市價每股3.08港元折讓約19.97%，配售股份佔經擴大後公司股本約5.31%，集資淨額達11.92億港元。是次融創配售的股份賣方為融創國際投資控股，是該公司主要股東且由董事會主席兼執行董事孫宏斌的家族信託控制，配售完成後，融創國際投資控股持股增至5.31%，賣方持股量將由29.16%減至27.61%；公司董事持股則由0.38%降至0.36%。



融創擬將配售所得款項淨額主要用於支持境內公司債的長期解決方案落地及一般營運資金。董事會認為配售事項及認購事項將支持更好的化解公司境內公開市場債務風險，相關債務風險的化解也更有利於推進保交付工作的完成和經營恢復。



溫傑：發布會乏驚喜 疊加融創配股令人更不敢買內房

（《hot talk 1點鐘》節目截圖）

凱基投資策略部主管溫傑於今日《hot talk 1點鐘》節目指，雖然今早的新聞發布會開了近兩個小時，但只得15分鐘由住建部部長倪虹講話，其他時間都是答記者問。倪虹講話提到十招，包括「四個取消」、「四個降低」及「兩個增加」，表面上很強力，但其實「四個取消」大家一向都知，個別地區或省份取消限購、限售、限價一直進行中，至於「四個降低」，包括降低貸款利率、首付比例、存量貸款利率，全都正在做，他只將最近實行的措施作一總結，沒甚麼特別。

不過，溫傑指，那「兩個增加」是新措施，其中提到將通過貨幣化安置等方式，新增100萬套城中村改造。本身貨幣化的確很有效，恒大(03333)此類公司之所以於10至15年前能於三四線城市擴充業務，就是因為當時出了貨幣化這一招，惟城中村改造不是新事物，講了很多年，過去一年亦已進行中，今次加了貨幣化則稍為超出市場預期，但要留意並非100萬套全透過貨幣化，涉及多少套也沒提到。至於將「白名單」信貸規模增至4萬億元人民幣不算很大，其實截至10月16日其信貸規模已達2.2萬多億元人民幣，而一星期前中央已提到會擴大「白名單」。總之，上述兩項都不屬石破天驚的舉措。

（溫傑）

溫傑續指，自然資源部副部長劉國洪表示要控制新增供應及盤活存量，但如何新增及盤活、何時盤活及盤活多少全部都未知。總之，今次發布會只是有些新事物，但太多舊事物，亦沒有具體時間表及規模，對政策效果有些負面影響，而昨日內房股已偷步上升，某程度上已反映政策利好，加上融創配股令股價大跌，大家可能會聯想到原來內房股股價一旦上升就會配股，難有人會買貨。現時要留意那「兩個增加」如何落實，但短期最多對內房有幫助，對整個股市難有幫助。

內房股今日普遍下挫，融創跌27.27%收報2.24元，中海外(00688)跌6.6%報14.44元，潤地(01109)跌5.79%報25.2元，龍湖(00960)跌13.75%報11.92元，萬科(02202)跌17.04%報6.62元，越秀地產(00123)跌9.15%報5.96元，綠城中國(03900)跌7.6%報8.76元，世茂(00813)跌20.35%報1.37元，富力地產(02777)跌22.11%報1.55元，雅居樂(03383)跌16.35%報0.87元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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