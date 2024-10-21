港股 | 午市前瞻 | 港股將現死亡交叉目標守兩萬 基本面難再期待重磅提振

人民銀行公告10月份1年期和5年期貸款市場報價利率(LPR)分別下降25個基點，為人行行長此前提出的預計減息幅度的上限，惟利好提前消化，上周五（18日）港股升勢無以為繼。恒生指數半日報20689，跌114點或0.6%，主板成交近1073億元。恒生中國企業指數報7430，跌41點或0.6%。恒生科技指數報4589，跌11點或0.2%。

（資料圖片）

連敬涵：資本市場轉為觀察政策成效

人行今早落實下調LPR，但大市似乎上周五大升後已反映利好因素，今早恒指窄幅爭持後，半日跌不足100點。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，市場目前對政策憧憬降溫，在LPR完成下調後，市場認為短線已難再有重磅刺激政策落實，並已步入早前政策的觀察期，未來將以經濟數據為指標看政策的成效，故已不會如之前一樣長升長有。



大市轉趨觀望，連敬涵認為未來成交將會逐日縮小，而目前恒指10天線（約20918）已調頭向下快將下穿20天線（20640），即將形成「死亡交叉」，反映強勢已過。但他認為目前情況並不差，不至於會跌穿20000，看好月底前都能守穩20000，以20000至21000為窄幅上落。此外，他預期未來兩星期焦點將回落港股業績期之上，觀望平保(02318)、港交所(00388)等重磅業績能否帶來資金炒作，重新回到「炒股不炒市」時候。

恒生指數10天線即將下穿20天線。（經濟通HV2報價系統截圖）

金價挑戰2950美元，黃金ETF不妨高追

金價持續強勢，上周五紐約期金正式突破2700美元阻力，創歷史新高。今早亞洲區時段起金價繼續飆高，最新於約2745美元水平徘徊。連敬涵繼續唱好金價，指目前金價強勢，受惠中東局勢避險因素，預料金價將一往無前，兩星期內最樂觀有望挑戰2950元。他分析，目前金價並沒有太大利淡因素，未來最大機會影響金價走勢為美國大選結果，市場預期誰人當選將會令金價有不同走勢，普遍認為特朗普勝選或會傾向議和中東戰事，勢將削弱金價上行動力，反而賀錦麗勝出則傾向維持中東現況，將繼續支撐金價。

但在美國大選前的這兩個星期，連敬涵看好金價炒作持續，將會先後挑戰2800美元，甚至2900美元關口，直至3000美元重要關口前才會受阻，因此直接反映金價升跌的SPDR金ETF(02840)可繼續持有，更不妨高追買入。

SPDR金ETF股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

紫金礦業股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組

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