  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
秋天養生食療
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 港股將現死亡交叉目標守兩萬 基本面難再期待重磅提振

21/10/2024

 

　　人民銀行公告10月份1年期和5年期貸款市場報價利率(LPR)分別下降25個基點，為人行行長此前提出的預計減息幅度的上限，惟利好提前消化，上周五（18日）港股升勢無以為繼。恒生指數半日報20689，跌114點或0.6%，主板成交近1073億元。恒生中國企業指數報7430，跌41點或0.6%。恒生科技指數報4589，跌11點或0.2%。

  

港股 | 午市前瞻 | 港股將現死亡交叉目標守兩萬 基本面難再期待重磅提振

（資料圖片）

 

連敬涵：資本市場轉為觀察政策成效

 

　　人行今早落實下調LPR，但大市似乎上周五大升後已反映利好因素，今早恒指窄幅爭持後，半日跌不足100點。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，市場目前對政策憧憬降溫，在LPR完成下調後，市場認為短線已難再有重磅刺激政策落實，並已步入早前政策的觀察期，未來將以經濟數據為指標看政策的成效，故已不會如之前一樣長升長有。

 


　　大市轉趨觀望，連敬涵認為未來成交將會逐日縮小，而目前恒指10天線（約20918）已調頭向下快將下穿20天線（20640），即將形成「死亡交叉」，反映強勢已過。但他認為目前情況並不差，不至於會跌穿20000，看好月底前都能守穩20000，以20000至21000為窄幅上落。此外，他預期未來兩星期焦點將回落港股業績期之上，觀望平保(02318)、港交所(00388)等重磅業績能否帶來資金炒作，重新回到「炒股不炒市」時候。

 

港股 | 午市前瞻 | 港股將現死亡交叉目標守兩萬 基本面難再期待重磅提振

恒生指數10天線即將下穿20天線。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

金價挑戰2950美元，黃金ETF不妨高追

 

　　金價持續強勢，上周五紐約期金正式突破2700美元阻力，創歷史新高。今早亞洲區時段起金價繼續飆高，最新於約2745美元水平徘徊。連敬涵繼續唱好金價，指目前金價強勢，受惠中東局勢避險因素，預料金價將一往無前，兩星期內最樂觀有望挑戰2950元。他分析，目前金價並沒有太大利淡因素，未來最大機會影響金價走勢為美國大選結果，市場預期誰人當選將會令金價有不同走勢，普遍認為特朗普勝選或會傾向議和中東戰事，勢將削弱金價上行動力，反而賀錦麗勝出則傾向維持中東現況，將繼續支撐金價。

 

　　但在美國大選前的這兩個星期，連敬涵看好金價炒作持續，將會先後挑戰2800美元，甚至2900美元關口，直至3000美元重要關口前才會受阻，因此直接反映金價升跌的SPDR金ETF(02840)可繼續持有，更不妨高追買入。

 

港股 | 午市前瞻 | 港股將現死亡交叉目標守兩萬 基本面難再期待重磅提振

SPDR金ETF股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 港股將現死亡交叉目標守兩萬 基本面難再期待重磅提振

紫金礦業股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組

 

其他金價/金股相關新聞：
金價升破2700美元再創新高，紫金業績對辦獲大行唱好，金礦股可以點揀？
大行報告 | 京東、網易、聯想、鐵塔及紫金最新評級/目標價
《異動股》金礦股高開紫金升２％，金價破２７００美元創新高
【外圍經濟】金價再創新高，中東緊張局勢及美國大選推動避險需求

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08153

嘉鼎國際集團

0.200

異動股

09866

蔚來－ＳＷ

39.950

異動股

00241

阿里健康

3.940

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08153 嘉鼎國際集團
  • 0.200
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 39.950
  • 00241 阿里健康
  • 3.940
  • 01472 生興控股
  • 0.052
  • 00883 中國海洋石油
  • 18.760
股份推介
  • 00981 中芯國際
  • 29.600
  • 目標︰$32.00
  • 00945 宏利金融－Ｓ
  • 235.200
  • 目標︰$250.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 30.200
  • 目標︰$36.00
  • 02588 中銀航空租賃
  • 62.450
  • 目標︰$68.70
  • 00728 中國電信
  • 4.700
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 97.800
  • 00981 中芯國際
  • 29.600
  • 00388 香港交易所
  • 311.800
  • 00700 騰訊控股
  • 421.000
  • 00941 中國移動
  • 73.250
報章貼士
  • 01038 長江基建集團
  • 55.400
  • 目標︰$64.00
  • 03606 福耀玻璃
  • 55.300
  • 目標︰$60.00
  • 01082 源宇宙教育
  • 1.800
  • 目標︰$2.20
熱炒概念股
  • 黃金 More
  • 00815 中國白銀集團
  • 0.355
  • 內房 More
  • 00688 中國海外發展
  • 15.180
即時重點新聞

21/10/2024 16:13  恒指跌325點收報20478，主板成交復回落，網易挫4%

21/10/2024 13:21  金融領袖投資峰會下月舉行，料逾三百人出席包括花旗、高盛CEO

21/10/2024 16:33  《經濟時評》巴克萊：中國經濟優預期，維持今年GDP增4.8%

21/10/2024 09:58  【人行操作】人行首期互換便利央票上市，利率1.8%期限五年

21/10/2024 09:20  【聚焦人幣】人幣中間價升292點子止四連跌，報7.0982

21/10/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１２４億元，買盈富基金沽中移動

21/10/2024 08:47  【大行炒Ｄ乜】中銀削網易目標逾一成，大和升太航至「跑贏大市」

21/10/2024 16:30  《財資快訊》美電軟報７﹒７７０３，一周及兩周拆息維持４﹒１％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | LPR降25基點，互換便利央票上市，回購貸款落地新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

金價升破2700美元再創新高，紫金業績對辦獲大行唱好，金礦股可以點揀？新文章
人氣文章

新聞>國際動態

美國大選 | 賀錦麗生日赴黑人教會拉票，特朗普往麥記炸薯條新文章
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

歐洲央行加快減息步伐
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

鬼佬油炸鬼勁好味
人氣文章

財識兼收．止凡

替港股大時代作結案陳詞？
DIVA CHANNEL
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

年度威士忌慶典：Whisky Live首次於澳門舉辦！逾40間參展商，一同發掘珍稀、獨特威士忌
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

Threads用家大推！LUSH鎂鹽按摩芭：紓緩肌肉疲勞+放鬆身心靈，是一件難求的助眠好物？
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

Tiffany 2024 Blue Book Céleste系列「美」章！重新演繹Bird on a Rock胸針，在經典中注入現代氣息
健康好人生 Health Channel
人氣文章
骨質疏鬆 | 每3秒就有1宗骨折個案？補充6大健骨元素，全面預防骨質疏鬆
人氣文章
關愛與科技同行 靈巧智慧科技 塑造長者照護新時代新文章
人氣文章
經濟艙症候群 │ 40歲男子搭飛機2小時起身取行李引發肺栓塞死亡！經濟艙綜合症6大高危族要留神！醫生教5招預防發病！ 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2024 18:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/10/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事21/10/2024
神州經脈 | LPR降25基點，互換便利央票上市，回購貸款落地
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

諾獎經濟學得主，貢獻背後亦有缺失

18/10/2024 07:42

大國博弈

提振內房｜一文看懂，中國房地產政策組合拳

17/10/2024 14:01

傾力救市

FX MONDAY｜歐元區9月通脹率降至1.8%，有利歐洲央...

14/10/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處