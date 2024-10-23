港交所 | 上季盈利升7%收入創新高，股價先升後回應如何部署？

港交所(00388)今日(23日)中午公布業績，第三季盈利按年升7%至31.45億元，低於部分券商預期；收入及其他收益按年增6%至53.72億元，創歷年第三季新高；日均成交額增21%至1188億元，初步反映9月下旬內地推出一連串救市措施令市場氣氛轉旺；新股集資額則大增至422億元，惟大部分來自美的集團(00300)。港交所午後曾升逾3%，惟花旗指其第三季盈利及核心收入低於預期，最終收市只升1.2%。港交所股價已由10月7日高位近397.8元調整不少，或仍有上望空間，應如何部署？

（資料圖片）

第三季純利按年升7%至31.45億元 收入升6%至53.72億元

港交所截至2024年9月30日止，第三季純利31.45億元，按年升7%，按季相若，基本每股盈利2.49元。期內收入及其他收益為53.72億元，創歷年第三季新高，按年升6%，按季跌0.89%。營運支出按年升5%至13.64億元；EBITDA(非HKFRS計量項目)按年升6%至39.26億元。



首三季純利則為92.7億元，按年升0.05%，基本每股盈利為7.33元，首三季收入及其他收益為159.93億元，按年升2%，為歷來第二高，僅次於2021年首三季的紀錄。

第三季日均成交額增21%至1188億元 新股集資額422億元

2024年第三季現貨市場平均每日成交金額1188億元，按年增加21%，按季則減少2%，而在9月27日及9月30日連續兩個交易日創單日新高，分別達4458億元及5059億元，帶動首三季平均每日成交金額增至1133億元，較2023年首三季升3%。另2024年首三季衍生產品合約平均每日成交合約張數創歷年的九個月新高，較2023年首三季升12%，倫敦金屬交易所(LME)收費交易金屬合約的平均每日成交量也較2023年首三季升25%。

此外，2024年首三季滬深股通平均每日成交金額創下歷來的九個月新高，達1233億元人民幣，較2023年首三季升14%，而2024年首三季港股通平均每日成交金額則達383億元，較2023年首三季升19%。因此，滬深港通的收入及其他收益增至17.8億元，按年升4.3%，其中12.94億元來自交易及結算活動。而首三季公司資金的投資收益淨額為14.08億元，源於外部組合錄得公平值收益淨額3.89億元，以及受惠於高利率環境，內部管理的公司資金的投資收益上升。

另2024年第三季，港交所迎來新上市的公司共15家，集資額合共422億元，為2024年上半年集資金額的三倍多。港交所歡迎美的集團於2024年9月17日上市，集資357億元，這是香港2021年2月以來最大及全球2024年首三季第二大的新股集資。而截至2024年9月30日共有96宗新股上市申請在處理中。

陳翊庭：第三季表現強勁 續致力提升市場活力韌性競爭力

陳翊庭（港交所網頁）

集團行政總裁陳翊庭在第三季業績報告中提及，港交所第三季的表現強勁，首九個月收入及溢利均創下歷來第二高紀錄。隨著中國內地公布刺激經濟措施以及全球主要央行採取貨幣寬鬆政策，投資氣氛逐漸好轉，香港市場於9月底充分展現出活力和多樣性，港交所旗下所有市場均錄得強勁成交量，現貨、衍生產品、交易所買賣產品(ETP)以及滬深港通市場單日成交量均創下多項紀錄。商品市場在第三季也繼續保持強勁勢頭，LME首九個月收費交易金屬合約的平均每日成交量同比上升了25%，推動集團今年首九個月業績實現增長。

她又指，最近港交所迎來今年亞洲最大及全球第二大規模的新股上市，再融資活動也十分活躍，顯示了市場的深度和吸引力，新股上市申請數目也進一步鞏固了香港作為亞洲首選新股集資中心的地位。此外，阿里巴巴(09988)轉為雙重主要上市並隨後獲納入港股通，反映了雙重主要上市結構如何幫助企業有效接觸中國內地的資金池，從而提升流動性。另外，港交所積極落實各項戰略措施，成功實施了證券及衍生產品市場在惡劣天氣下維持正常交易的安排，確保港交所與國際標準接軌。

展望未來，她表示，港交所將繼續致力進一步提升香港市場的活力、韌性和競爭力。港交所已做好準備，在不斷變化的宏觀環境下應對挑戰，持續豐富旗下產品，拓展國際合作夥伴關係以及優化市場基礎設施，實現持續增長。港交所也期待與香港和全球持份者緊密合作，確保香港市場與時並進、持續滿足投資者的需求。

花旗：第三季盈利及核心收入略遜預期 予目標價275元

花旗指，港交所第三季淨利潤為31億元，按季持平，按年增長7%，較市場預測高出3%，但低於該行預期4%。總收入為54億元，按季下降1%，按年增長6%；核心收入為37億元，按季下降2%，按年增長8%，低於該行預期2%。投資收入按季增長2%，按年持平，達到12億元，主要得益於外部投資組合收益增加。

另花旗指，港交所第三季總營運費用按季下降1%，按年升3%，比花旗及市場預期好。EBITDA利潤率按年持平，為73.1%，予「沽售」評級，目標價275元。

陳政深：背靠內地表現被動估值太貴 惟若投資氣氛帶動或見380元

（陳政深）

艾德金融執行董事陳政深表示，港交所今次業績未反映10月初成交急增，這將於第四季業績反映，而其業績透明度很高故「有數得計」，變數主要來自投資收益及主要業務收入。若單以營運表現而論，港交所確實做得不錯，尤其在成本控制方面。若投資氣氛繼續向好，新股市場表現也會好轉。不過，其業績表現始終較被動，近期就只因內地推出救市措施及人行「放水」令港股成交急增，而後續市場氣氛及成交是否可維持暢旺頗成疑問，相信其第四季表現仍面臨挑戰。

陳政深續指，港交所現時估值仍太貴，市盈率高逾30倍，比其對手普遍貴了10倍，以往之所以有如此大溢價是因港股市場為進入內地市場門戶，很多基金包括新興市場基金組合都要配置中國股票。不過，近年新興市場(中國除外)基金以倍數增加，今年以來就有22隻推出，早幾年就只有幾隻，可見資金未必一定要投資於港股，港交所也不宜中長線吸納。不過，若受短期投資氣氛帶動，港股日均成交又達2300億元以上，港交所或可再升至380元。

港交所今日升1.22%收報314.8元，成交30.27億元。恒指升261點或1.27%，收報20760點，成交1926.48億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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