會計專業 | 黃俊碩：打擊「假會計師」現曙光

《金碩良言》香港會計界一直以提供專業、嚴謹及高質素的審計服務享譽國際，然而，多年以來一直都有批俗稱「艇仔」及「假會計師」的害群之馬，以遠低於市場合理收費，承接大量審計項目。該批害群之馬的所作所為，非但嚴重擾亂會計業的市場秩序，更會削弱香港整體財務匯報質素和可信性，隨時令誤用這批害群之馬審計服務的中小企及組織蒙受損失，甚至誤墮法網，破壞香港整個會計界的聲譽。

有見及此，會計界過去多年以來一直有強烈的訴求，要求政府當局想方設法打擊「假會計師」這批害群之馬。不過，由於有關當局未能設立一套有效的機制，追蹤該批害群之馬，導致當局無法有足夠證據作出追究。不過，有關情況有望出現根本性的改善。

其中，財經事務及庫務局局長許正宇昨日在財庫局網誌《財庫論》，提出打擊「假會計師」的政策措施，當中包括：（一）修訂《香港審計準則》，要求所有簽發審計報告人士，在審計報告中披露其執業證書編號；（二）要求香港成立公司在利得稅報稅表中，填寫為其簽發審計報告之人士的執業證書編號。有關措施目標在2024-25課稅年度起生效。

精準打擊「假會計師」，才可保護香港會計界的聲譽。(Shutterstock)

就財庫局推出上述的打擊「假會計師」措施，筆者表示歡迎，並指出「假會計師」問題困擾業界多年，「假會計師」表面上指無牌人士假冒成執業會計師提供審計服務，當中構成刑事罪行，然而過去政府當局在處理有關「假會計師」的投訴時，由於未有足夠證據準確追蹤涉案者，導致有關投訴不了了之。

筆者自從當選成為新一屆會計界立法會議員後，一直就這個議題，與有關方面溝通及反映業界對打擊「假會計師」的強烈訴求。今次當局要求所有簽發的審計報告及企業利得稅報稅表中填寫會計師的執業證書編號，提升簽發審計報告人士的問責性，便利公眾及執法單位辨識和追蹤審計報告簽發人身份，既可以對假冒會計師產生阻嚇作用，又能協助執法單位更精準設定調查範圍，及時打擊不當行為，筆者相信這些措施對打擊「假會計師」能夠起到根治性的作用。

筆者在此再一次感謝財庫局、稅務局及會計及財務匯報局就打擊「假會計師」的問題，過去一直積極與本人保持密切及坦誠的溝通，並致力為打擊「假會計師」這個困擾業界多年的「老、大、難」問題提供一個有效的解決方案，令全面杜絕「假會計師」的問題終現曙光，同時為守護香港財經專業、保障香港整體財務匯報質素和可信性及會計業界聲譽，作出巨大的貢獻。

筆者會持續跟進有關打擊「假會計師」措施的具體落實情況，包括在修訂《香港審計準則》的過程中充分聽取業界的意見，以及在要求香港成立的公司在利得稅報稅表中，填寫為其簽發審計報告之人士的執業證書編號一事上，應盡量減少對納稅人及其稅務代表的影響。

立法會會計界議員 黃俊碩

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