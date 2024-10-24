攜程 | 騰訊南非大股東確認15億美元清倉攜程，稱積極管理投資組合

騰訊(00700)南非大股東Naspers CEO Fabricio Bloisi 發表上任百天股東信，Bloisi表示，旗下互聯網投資旗艦Prosus以15億美元出售攜程集團(09961)的股份，強調會繼續積極管理投資組合，尋求為股東最大化並釋放更多價值。



假設以攜程截至周二市值394.1億美元計，沽出的持股相當於總市值的3.8%。攜程股價昨日收升2.2%，收報479.6元，成交10億元。



外媒於上月提到，Prosus在9月24日於美國以每股作價51.4美元（約400.9港元），出售1450萬股攜程股份，套現7.4億美元，標誌著已徹底退出對攜程的投資。



就未來投資領域，Bloisi指，非常看好印度前景，並將繼續投資，預計在未來12到18個月內，旗下更多印度投資會進行IPO，例如印度網上訂餐公司Swiggy 。



Bloisi剛上任才滿百天，已經在積極進行管理革新，他強調Naspers及Prosus將著手改進營運及積極管理投資組合管理，改善績效。他亦透露，Prosus截至9月底止上半財年，業務持續增長並錄得盈利，其中電商業務營收增長較2024財年加速，調整後EBIT息稅前利潤約為上財年全年的三倍。

撰文：經濟通市場組

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