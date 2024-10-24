新東方次季業績指引遜預期大行紛降目標價，縱急插未宜撈

內地教育培訓行業巨頭新東方(09901)公布業績，首財季純利按年升48%至2.45億美元，營收增30.5%至14億美元，符合預期，惟集團料次財季營收介乎8.51億至8.72億美元，按年升25%至28%，低於預期。另從業績所見，旗下東方甄選(01797)業務錄經營虧損。新東方績後遭多間大行下調目標價，今早(24日)低開5%後，最多插11%低見44.5元，創逾一年新低，可否趁低吸納呢？

（截自新東方網頁）

首財季純利升48.4%營收增30.5% 料次季營收最多增28%

新東方公布，截至8月底止首財季純利按年升48.4%至約2.45億美元，基本每股ADS盈利1.49美元；經調整純利約2.65億美元，按年升39.8%。經營利潤則達到2.93億美元，按年增42.9%。期內淨營收按年升30.5%至約14億美元，不包括東方甄選自營產品及直播電商業務的淨營收則按年升33.5%至約13億美元。截至8月底止，學校及學習中心的總數為1089間，按季增加了64間，按年增加了296間；而學校的總數為80間。另現金和現金等價物為11.47億美元，定期存款為15.14億美元，短期投資金額為22.47億美元。

新東方現預計截至11月底止第二財季淨營收(不包括東方甄選自營產品及直播電商業務實現的營收)約8.51億至8.72億美元之間，按年升25%至28%。

新東方：教育新業務營收增近50% 將謹慎擴張和招聘

新東方董事會執行主席俞敏洪表示，很高興以30.5%的穩健營收增長開啟2025財年。集團出國考試準備和出國諮詢業務分別同比增長約18.8%和20.7%。同時，針對成人及大學生的國內考試準備業務錄得同比增長約30.4%。此外，集團教育新業務全都在本季度維持強勁增長勢頭，錄得營收同比增長49.8%。其中非學科類輔導業務在近60個城市開展，本財季報名人次約484000；智能學習系統及設備亦在約60個城市中採用，本季度活躍付費用戶約為323000。憑借豐富教育資源，將持續努力實現集團長期願景，爭取增長的同時在穩健和可持續之間取得平衡，並且通過提升服務質量和營運效率來提高盈利能力。

新東方管理層又指，新業務中非學術輔導大約佔新教育業務的一半以上，智能學習設備業務大約佔三分之一，這兩者的增速達到56%，快於其他小類新業務。在集團努力保障收入和盈利增長之間的健康平衡的同時，將謹慎地擴張和招聘，以支撐集團教育業務發展。集團計劃在本財年擴張20%至25%，最新的開放將在頂線和底線表現比較好的城市推出。

花旗：次季業績指引較保守惟符預期 降目標價至64元

花旗發表研究報告指，新東方管理層指引，2025財年核心收入增長約為30%，當中第二季增長25至28%，雖然指引較為保守，但符合該行預期。管理層預計2025財年下半年將加速增長，主要是由於2024財年下半年開設的中心收入增加、學生招募加快及傳統的季節性強勁表現。雖然集團於第二季面對季節性壓力，但全年擴張目標仍受到有力支持，包括第一季的強勁的執行力、第二季逆風屬暫時性質，以及多個結構性驅動因素。花旗重申新東方「買入」評級，認為目前的估值過度折現短期不利因素，同時低估了公司的營運韌性和久經考驗的執行能力，惟將目標價由83元下調至64元。

大和指，新東方第二季教育業務收入指引按年升25至28%，遜於該行預期，儘管管理層維持2025財年收入增長30%的預測，但由於投資者對公司指引的信心減弱，預計會出現拋售。基於教育業務增長放緩，將其2025至2027財年的收入預測下調0至1%，每股盈利預測亦下調2至9%，目標價由78元下調至70元，仍維持「買入」評級。

高盛：業績好壞參半風險回報仍吸引 降目標價至68元

高盛亦下調新東方港股及美股目標價13%至14%，至87美元及68港元，維持「買入」評級。高盛指，新東方首財季業績好壞參半。雖然淨收入及經調整純利因較弱的東方甄選自營產品及直播電商業務表現而遜於預期，但核心業務仍大致符合預期。公司第二財季核心收入增幅指引遜該行預期，但收入絕對數值則勝預期。料下半財年收入增長會相較傳統上較疲弱的第二財季稍稍改善，惟下調公司今財年經調整核心經營利潤率(OPM)預測，由於較高的營銷開支及文化旅遊損失較大，且料文化旅遊業務會持續受壓。雖然已認知東方甄選基本面憂慮等情況，但相信公司未來12個月風險回報維持吸引，其核心業務現時未來12個月預測市盈率低於18倍，低於過去2年均值1.5個標準差，管理層又重申回購計劃承諾及考慮派息。

大華繼顯則指，新東方首財季收入按年升30%至14.35億美元，略遜市場預期及早前指引的31%至34%按年增長。非通用會計準則淨利潤按年升40%至2.65億美元，高於該行及市場預期，淨利潤率則按年升1個百分點至18%。公司預期扣除東方甄選的第二季收入按年升25%至28%，至介乎8.51億至8.72億美元，增長較市場預期低1至2個百分點。下調對公司第二財季及現財年收入預測3%及2%，基於見到海外業務增長放緩及東方甄選增長能見度的不確定性，維持「買入」評級，ADR目標價由90美元降至85美元，H股最新目標價為66港元。

瑞銀：首季業績符預期惟次季前景較弱 目標價降至94.3美元

瑞銀稱，新東方首財季業績符合預期，非通用會計準則經營利潤率則略高於預期。市場對新東方的負面反應，主要受累於對其第二季核心營收及利潤率前景相對較疲弱，包括消費降級導致高端海外備考項目疲軟，「1x1高中課外輔導」(AST)面臨阻力，以及夏季後旅遊業務淡季等因素。預期集團基本動力將於下半年回復，主要由於2024財年第四季及2025財年第一季的產能快速擴張；將優質「1x1課程」改造成「小組課程」以適應消費降級趨勢；2024財年下半年年比利潤率基數較低。故維持預測其2025財年核心營收增長31%，同時下調2025財年核心經營利潤率預測至12.5%。

另瑞銀維持對教育行業的建設性看法。在行業背景下，新東方具有良好的知名度，其2025至2027財年收入及淨利潤年均複合增長率分別為21%及33%，是為數不多擁有可擴展記錄的行業領導者。考慮到上述因素，將其美股目標價由97.6美元降至94.3美元，予「買入」評級。

黃德几：業務增長放慢難再予高估值 暫只宜觀望

金利豐證券研究部執行董事黃德几指，新東方首財季收入及經營利潤率都不太理想，次季指引也顯示增長放慢，很難再如以往般給予高估值，而內地教育行業雖受消費降級影響較小，但多少也受影響，加上新東方本身海外業務增長放緩，以及受東方甄選虧損拖累，縱使今早跌至45元這個近幾個月的密集區底部略見支持，並已見52周低位，但估值仍不算平，暫只宜觀望，等候反彈訊號。另值得一提，現時市場正等候美國大選結果，內地經早前密集推出救市措施後，料也會停一停，故料未來一兩星期港股仍會維持整固格局，成交亦會縮減，更不會有資金吼新東方此類業績麻麻的股份。

黃德几又補充指，東方甄選無論如何包裝，包括推出會員計劃及有網紅助陣，其客戶與B站(09626)及京東(09618)等都是同一批，同樣受消費降級影響，公司更仍未賺到錢，股價縱使曾炒高至20幾元，現時也要打回原形，而之前幾乎任何時間買入都要輸錢，上面蟹貨極多，更不宜吸納。

新東方半日跌7.39%收報46.35元，成交3.78億元；東方甄選亦跌5.53%報14.7元，成交1.97億元。其他教育股亦普遍下跌，中國東方教育(00667)跌3.11%報2.8元，中教控股(00839)跌1.99%報4.92元，新高教(02001)跌0.54%報1.86元，中國科培(01890)跌1.5%報1.31元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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