彭博研究:香港私人財富資產管理規模料在六年內翻一番，超越瑞士

據彭博行業研究指出，香港私人財富資產管理規模可能在六年內接近翻一番，達到2.3萬億美元，料將超越瑞士，成為全球首屈一指的跨境財富管理中心。



彭博行業研究Sharnie Wong等分析師在報告表示，由於香港和美國的利率高於中國內地的情況或將持續，到2030年前，中國投資者對高收益離岸投資的需求可能每年增長16%。



分析師指，在吸引中國內地和亞洲其他地區高淨值人士的財富流入上，金融基礎設施讓香港如虎添翼。香港本地家庭和海外居民的淨新資金流入加速增長，在當地運營的財富管理機構也可受惠。



報告又指，從2023年至2030年，中國內地個人可投資資產可能飆升83%，至80萬億美元，海外投資佔家庭可投資資產的比例將上升至11%。瑞銀與瑞信合併後在該地區裁員，滙豐控股(00005)和渣打銀行或是最能贏得財富流入份額的銀行。



報告稱，在中國和亞洲超級富豪投資者的帶動下，到2030年，香港家族辦公室的資產管理規模可能會比2023年翻一番，達到3870億美元。

撰文：經濟通採訪組

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