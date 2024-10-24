  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

彭博研究:香港私人財富資產管理規模料在六年內翻一番，超越瑞士

24/10/2024

彭博研究:香港私人財富資產管理規模料在六年內翻一番，超越瑞士

 

　　據彭博行業研究指出，香港私人財富資產管理規模可能在六年內接近翻一番，達到2.3萬億美元，料將超越瑞士，成為全球首屈一指的跨境財富管理中心。


　　彭博行業研究Sharnie Wong等分析師在報告表示，由於香港和美國的利率高於中國內地的情況或將持續，到2030年前，中國投資者對高收益離岸投資的需求可能每年增長16%。　


　　分析師指，在吸引中國內地和亞洲其他地區高淨值人士的財富流入上，金融基礎設施讓香港如虎添翼。香港本地家庭和海外居民的淨新資金流入加速增長，在當地運營的財富管理機構也可受惠。


　　報告又指，從2023年至2030年，中國內地個人可投資資產可能飆升83%，至80萬億美元，海外投資佔家庭可投資資產的比例將上升至11%。瑞銀與瑞信合併後在該地區裁員，滙豐控股(00005)和渣打銀行或是最能贏得財富流入份額的銀行。


　　報告稱，在中國和亞洲超級富豪投資者的帶動下，到2030年，香港家族辦公室的資產管理規模可能會比2023年翻一番，達到3870億美元。

 

撰文：經濟通採訪組

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01401

SPROCOMM INTEL

7.400

異動股

01069

中國健康科技集團

0.041

異動股

02460

華潤飲料

15.080

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01401 SPROCOMM INTEL
  • 7.400
  • 01069 中國健康科技集團
  • 0.041
  • 02460 華潤飲料
  • 15.080
  • 08148 悟喜生活
  • 0.320
  • 01143 中國儲能科技發展
  • 0.530
股份推介
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 481.000
  • 目標︰$548.50
  • 00300 美的集團
  • 77.050
  • 目標︰$101.00
  • 01818 招金礦業
  • 14.240
  • 目標︰--
  • 00981 中芯國際
  • 28.500
  • 目標︰$32.00
  • 00945 宏利金融－Ｓ
  • 232.600
  • 目標︰$250.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 94.150
  • 00388 香港交易所
  • 311.600
  • 00941 中國移動
  • 72.450
  • 00700 騰訊控股
  • 422.000
  • 02628 中國人壽
  • 16.820
報章貼士
  • 00881 中升控股
  • 11.500
  • 目標︰$14.50
  • 01585 雅迪控股
  • 12.720
  • 目標︰$18.00
  • 00659 新創建集團
  • 7.900
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 光伏 More
  • 01250 山高新能源
  • 1.550
即時重點新聞

24/10/2024 16:12  恒指收跌270點報20489十天線不保，重磅科技股齊挫

24/10/2024 16:08  《新股掛牌》地平線收高3%每手僅賺66元，盤中曾炒升38%

24/10/2024 12:35  天文台在今晚10時至明早4時之間發出一號戒備信號

24/10/2024 15:19  彭博研究:香港私人財富資產管理規模料在六年內翻一番，超越瑞士

24/10/2024 14:56  深圳員工被傳大規模搬遷，騰訊公關總監澄清：沒有的事

24/10/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９３﹒９９億元，買潤電沽中海油

24/10/2024 08:52  【大行炒Ｄ乜】績後滙證升港交所至買入，眾大行大升泡泡瑪特目標

24/10/2024 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒７６８１，隔夜拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

彭博研究:香港私人財富資產管理規模料在六年內翻一番，超越瑞士新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

潭美 | 天文台在今晚10時至明早4時之間發出一號戒備信號新文章
人氣文章

新聞>中國故事

台積電 | 供應特定客戶的晶片被揭華為用，台積電月中停發貨並通報台灣政府新文章
品味生活
生活
人氣文章

智慧城市5.0．鄧淑明

AI︱科技對教育有何挑戰？AI聊天機器人可取代人類導師？人工智能投資物有所值？掌握GIS數據分析能力有利未來發展
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】特朗普交易重臨，金磚醞支付新體系
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜工黨上場後頻向中國示好？煞停大學言論自由法案、交還非洲殖民地主權！中英關係恢復緩和？ 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

「銘 — 瑪蒂奧．培利思個展」：在恐懼與掙扎中，尋到壯大自己的力量
人氣文章

Beauty

為妝容添上秋日色彩！Hermès幻彩美妝筆、Hourglass人氣調色盤回歸、Tom Ford Runway Lip Color唇膏
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

M+展覽「郭培：藝想天開」：從刺繡、西方建築、青花瓷中汲取靈感，一探融會中西文化的設計精髓！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
前教育局長孫明揚逝世享年80歲！曾患腎衰竭需每星期洗腎4次！醫生：每6個糖尿病患者有1位腎功能惡化！8招預防慢性腎衰竭新文章
人氣文章
子宮肌瘤 ｜ 月經異常嚴重經痛可能患子宮肌瘤！醫生警告：常食4類食物恐刺激肌瘤增生！出現3大症狀要盡快求診新文章
人氣文章
暗瘡治療｜個人化治療方向：又乾又痛但快見效 vs 處方溫和但需時較長
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/10/2024 16:56
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/10/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/10/2024 16:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/10/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話24/10/2024
彭博研究:香港私人財富資產管理規模料在六年內翻一番，超越瑞士
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

金磚峰會主辦地喀山給世人的啟示

23/10/2024 18:49

大國博弈

銀色債券 | 銀債最多獲分24手，申請23手或以下獲全數配發

21/10/2024 17:03

貨幣攻略

提振內房｜一文看懂，中國房地產政策組合拳

17/10/2024 14:01

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處