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Tesla季績勝預期電動車股趁消息散水，「金九銀十」踏入尾聲博唔過？

24/10/2024

　　美國電動車龍頭特斯拉(Tesla)昨日(23日)盤後公布業績，第三季盈利按年增17%至21.7億美元，經調整每股盈利為0.72美元，遠勝預期，又預期全年銷量超過去年，明年銷量將會增長兩至三成。績佳兼指引良好帶動Tesla盤後急升超過12%。港股電動車股昨日已偷步炒作Tesla業績，今日(24日)借勢散水，其中小鵬(09868)及蔚來(09866)都跌逾3%，比亞迪(01211)亦跌逾1%。雖然工信部近日指首三季新能源車產銷增逾三成，並會積極擴大汽車消費，但隨著「金九銀十」過去，車股還有多少上升空間頗成疑問。

 

Tesla季績勝預期電動車股借勢散水，「金九銀十」踏入尾聲博唔過？

（Tesla香港官網）

 

Tesla上季純利按年升17%收入增8%　料明年銷量增兩至三成

 
　　Tesla截至今年9月底第三季純利21.7億美元，按年增17.3%；經調整每股盈利為0.72美元，遠勝預期的0.58美元；收入按年增8%至251.8億美元，略低於預期的253.7億美元，當中汽車收入按年增長2%至200億美元。Tesla早前已公布第三季汽車交付量按年升6%至46.29萬輛，產量則升9%至46.98萬輛。能源儲存收入升52%至23.8億美元，服務和其他收入(包括特斯拉汽車的非保固維修收入)增29%至27.9億美元。Tesla預期今年汽車交付量略為增長，超過去年的180萬輛，又預期明年銷量將會增長兩成至三成，受惠於自主技術和推出更多經濟車型。

 

　　Tesla表示，即使需求不確定，競爭對手亦縮減對電動車的投資，但公司仍將專注於擴大汽車產品種類、削減成本，並對人工智能項目和產能進行重要投資。另公司仍在為推出新車作準備，將於明年上半年開始推出包括更經濟實惠的車型。此外，Tesla指，製造每輛汽車的人工和材料成本降至35100美元，已降至歷史新低，因用於製造電動車電池的原材料價格持續下跌，而隨著時間推移，相關影響將逐漸減弱。

 

工信部：前三季新能源車產銷增逾三成   積極擴大汽車消費

 

　　另外，最新數據顯示，內地新能源汽車在生產與銷售方面均大幅增長，國務院昨日介紹今年前三季工業和資訊化發展情況時指，今年前三季汽車工業運行整體良好，產業增加值年增7.9%，產銷分別完成2147 萬輛和2157.1 萬輛，年增率分別為1.9%和2.4%，累計出口整車431.2 萬輛，年增率27.3%。


　　工信部新聞發言人暨總工程師趙志國指，從整個汽車業來看，總體保持平穩增長。今年前8月營收、利潤總額分別年增3.2%和3%。從新能源汽車產業來看，發展態勢良好，前三季產銷分別達831.6萬和832萬輛，分別年增31.7%和32.5%，第三季新能源乘用車銷售佔比均在50%以上，實現新的突破。新能源汽車出口92.8 萬輛，同比增長12.5%。不過，汽車工業運行仍面臨國內有效需求不足、海外出口不確定不穩定因素增多等挑戰，工信部將落實好汽車以舊換新、車購税和車船税優惠等促消費政策，繼續開展新能源汽車下鄉活動，新啟動一批公共領域車輛全面電動化試點，研究制定新能源汽車換電模式指導意見，積極擴大汽車消費。

 

　　另據外電統計海關數據顯示，中國企業9月向歐盟27個國家出口了60517輛電動汽車，同比增長61%，是有紀錄以來的第二高水平。去年10月中國向歐洲出口67455輛電動汽車，創下歷史紀錄，當時歐盟委員會宣布對中國電動汽車啟動反補貼調查。

 

彭博料比亞迪上季淨利潤逾110億人幣　野村升目標價至375元

 

（比亞迪網頁截圖）

 

　　值得一提，比亞迪亦將於下周三(30日)公布業績。據彭博智庫分析，比亞迪第三季淨利潤或有機會增長至超過110億元人民幣，這是基於新能源汽車銷售推測的增長。比亞迪第三季新能源汽車銷量突破110萬輛，創有紀錄以來新高，按年增長近四成。儘管歐盟提高關稅可能影響汽車出口，但內地政府加大補貼或有助提高內需。彭博指，比亞迪或計劃設立更多海外廠房在歐洲以及墨西哥等地，以應對關稅風險。

 

　　野村近日上調比亞迪目標價23%，由305元升至375元，重申「買入」評級。野村看好比亞迪內地及海外業務前景，指集團今年在減價及推出第5代DMI混能車下，帶動集團內地市佔率進一步提升，預期今年電動車交付量達400萬輛，確認比亞迪在內地市場的領導地位。此外，相信比亞迪海外業務擴展計劃有助推動中長線增長，上調其今年至2026年收入預測，並輕微調整期內毛利率預測，估計期內盈利及交付量分別維持23%及26%的年複合增長率。

 

林家亨：Tesla業績不算特別好　車股宜先沽出待春節前後才買

 

Tesla季績勝預期電動車股趁消息散水，「金九銀十」踏入尾聲博唔過？

（林家亨）

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指Tesla業績包含兩部分，其中儲能和其他服務的盈利及營業額升幅非常亮麗，反而汽車本業營收不算很理想，只升了2%。不過，若與Tesla最高峰時即差不多兩年前比較，單車利潤達6.9萬元人民幣，而今年第三季估計不超過3萬元人民幣，即比兩年前起碼縮水一半；只是今次季度收益更增加了碳信用收益7.39億美元，故令整份業績看起來更好，但若純看汽車業務，不覺得業績特別好，尤其現時其預測市盈率達94倍，同行如福特只有6倍、通用汽車5.1倍、比亞迪21倍，若純以車股而言其估值實在過高，只不過加了技術性元素，包括未來發展Robotaxi、無人飛機及其他儲能業務，所以市盈率才那麼高。

 

　　至於內地車股，林家亨指，從中國新能源車最新一周(14至20日)銷量來看，雖然前十名的造車新勢力車企有3間上升，但對比此前一周差不多10間車企都上升遜色得多，反映「金九銀十」已踏入尾聲，儘管12月份有機會維持高銷售數字，因2025年中國新能源汽車購置稅減免可能取消或降低，故不排除一些明年初想買車的車主於12月提前買車，從而令明年農曆新年假期有機會形成相對銷售淡季，亦令股價受壓。今時今日既然「金九銀十」銷量亮麗，令很多車企股價都已升至高位，以長遠計現水平不妨沽一沽貨，待農曆新年前後吼位才再買入。

 

　　新能源車股今日全線下跌，比亞迪跌1.18%收報285.8元，理想汽車(02015)跌1.49%報105.8元，小鵬跌3.51%報42.6元，蔚來跌3.76%報39.65元，零跑(09863)跌2.86%報28.85元，小米(01810)跌1.17%報25.25元。傳統車股亦普遍下跌，吉利(00175)跌4.4%報13.9元，長汽(02333)跌0.72%報13.74元，廣汽(02238)跌2.47%報2.76元，東風(00489)跌2.79%報2.44元。

 

Tesla季績勝預期電動車股借勢散水，「金九銀十」踏入尾聲博唔過？

 

Tesla季績勝預期電動車股借勢散水，「金九銀十」踏入尾聲博唔過？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此


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