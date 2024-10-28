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港股 | 午市前瞻 | 窄幅上落悶局料維持 油價下行壓力大惟油股宜作部署

28/10/2024

　　市場關注本周美國重磅數據，包括第三季GDP增長率、10月就業數據，還有通脹、房價和零售相關數據，這些數據將直接影響到11月7日的美聯儲利率決議。上周美股三大指數個別發展。投資者觀望，恒指走勢反覆偏軟，半日收報20546，跌43點或跌0.2%，主板成交近769億元。國企指數報7372，跌13點或跌0.2%。恒生科技指數報4566，升28點或升0.6%。

 

港股 | 午市前瞻 | 窄幅上落悶局料維持 油價下行壓力大惟油股宜作部署

（Shutterstock圖片）

 

聶振邦：美國大選前環球傾向觀望，周內維持20500上落

 

　　港股延續上周窄幅上落走勢，今早於20500上下徘徊。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，市場正在觀望內地經濟數據，外圍方面亦正觀望美國大選結果，內外皆處於觀望下，預計港股本周將維持上周的窄上落悶局。至於本周業績公布能否為港股帶來一絲漣漪，他認為本周較重磅業績為明日公布的滙控(00005)，預計波動不會太大，其餘會影響大市較多的科技股並未會於本周公布，因而未能大幅影響大市表現。


　　今早油價急挫，報道指以色列針對伊朗新一輪攻勢普遍不算猛烈，更避開德黑蘭重要原油設施，市場對能源供應中斷憂慮驟降，今早油市亞洲區時段開始油價應聲即跌，紐約期油急挫逾5%穿70美元大關，更一度跌穿68美元，現價徘徊大約68.55美元。港股三桶油今早受壓，中石油(00857)領跌超過2%。聶振邦指近期以色列對伊朗攻較為穩定，而伊朗反擊亦未算猛烈，預計地緣政治因素短期內影響會略為降低。

 

中美經濟前景仍淡將不利油價，惟料油股再回落5%會有支持

 

　　聶振邦指，隨後市場則會將焦點放回中美兩國經濟前景之上，目前中國及美國經濟前景都未算亮麗，即使美國大選過後，美國亦不會即時扭轉目前經濟前景偏淡預期，加上內地9月份工業利潤按年跌27.1%，較8月份擴大近10個百分點，油價中線將會持續面臨較大下行壓力。他預期油價仍有下行空間，布蘭特期油有可能回落至65至66美元，而紐油相對則有可能落至60美元附近才有支持，但預計跌穿壓力不大。


　　至於三桶油走勢方面，聶振邦認為目前油股已調整不少，但是因為油價下行壓力，油股現價可能會再有約5%回調空間，預計回落至9月中水平會有支持。如中石油即約5.5元預計開始會有支持，如股價開始橫行即證明有資金流入撈底，息率亦有望進一步升至約9厘，投資者不妨可以部署。

 

港股 | 午市前瞻 | 窄幅上落悶局料維持 油價下行壓力大惟油股宜作部署

滙控股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 窄幅上落悶局料維持 油價下行壓力大惟油股宜作部署

中石油股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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