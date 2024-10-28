煤價穩定惟煤炭股業績分化，神華獲券商唱好可看高一線？

中國神華(01088)公布業績，雖然首三季盈利按年跌3.7%，但單計第三季盈利升14%至178億元人民幣，券商均指超出預期，今日(28日)股價最多曾升逾3%。同業兗礦能源(01171)及中煤能源(01898)亦已放榜，第三季盈利均見倒退，在煤炭價格今年維持穩定下，神華似乎可以看高一線，應如何部署？

（網上圖片）

神華第三季純利按年升14% 收入升3.4%



中國神華截至9月30日止第三季純利約178億元人民幣，按年升13.8%，每股盈利89.7分人民幣，營業收入858.2億元人民幣，升3.4%。另集團首三季純利505.7億元人民幣，跌3.7%，每股盈利2.546元人民幣，營業收入2539億元人民幣，升0.6%，因外購煤銷售量、售電量增加帶來收入增長。



集團指，煤炭分部首三季銷售量3.45億噸，升3.8%，每噸平均價564元人民幣，跌3.3%，毛利514.5億元人民幣，跌3.2%，因煤炭平均銷售價格下降，毛利率25.6%，下降0.9個百分點，而稅前利潤跌6.3%，至455.7億元人民幣。至於首三季新增發電裝機容量305兆瓦，至9月底約4.49萬兆瓦。

花旗：神華第三季盈利勝預期 予目標價41.4元

花旗發表研究報告指，中國神華首9個月純利按年跌4%，分別達到市場及該行全年預測各84%。期內毛利達780億元人民幣，按年跌3%。首三季數據意味神華第三季純利達178億元人民幣，按年升14%，按季升19%，勝市場預期，維持「買入」評級，目標價41.4元。

摩根士丹利稱，儘管煤炭等價格下跌以及需求疲軟，惟神華第三季業績仍超出該行預期，環比增長19%。業績超預期主要因為來自第三方煤炭的額外收益，以及煤炭化工部門轉虧為盈，重申其「增持」評級。

華泰證券：料保持盈利穩健及高派息比例 予目標價43.1元

華泰證券表示，神華第三季實現營業收入858.2億元人民幣，按年增長3.4%；淨利潤165.7億元人民幣，按年增長10.5%，超出該行預期。季度盈利按年和按季均實現增長主要受惠於煤炭板塊成本下降帶來的毛利率擴張，公司煤炭板塊第三季毛利率按年提升3.7個百分點。

華泰證券又指，公司電力板塊三季度發售電量增長至歷史新高，板塊利潤總額按季提高54%。預計第四季煤價底部在迎峰度冬需求的支撐下仍較為堅實，公司高長協比例的煤炭銷售疊加煤電港航一體化的營運模式將有望幫助公司保持盈利穩健以及高派息比例，維持「買入」評級，目標價43.1元。

兗礦第三季純利跌16% 中煤第三季少賺0.6%

兗礦能源則公布，截至9月30日止第三季純利約38.4億元人民幣，按年跌15.6%，每股盈利38分人民幣，扣除非經常性損益之純利37.5億元人民幣，跌10.66%，營業收入343.2億元人民幣，跌15.5%，加權平均淨資產收益率4.82%，增加1.76個百分點。另首三季純利114億元人民幣，跌約27%，每股盈利1.36元人民幣，扣除非經常性損益之純利110.5億元人民幣，跌22.5%，純利下跌因煤炭等主要產品價格同比下降，營業收入1066億元人民幣，跌21.5%，加權平均淨資產收益率14.75%，減少0.47個百分點。

中煤能源日前亦已公布業績，截至9月30日止第三季純利約48.3億元人民幣，按年跌0.6%，每股盈利36分人民幣，扣除非經常性損益之純利47.7億元人民幣，跌1%，營業收入474億元人民幣，升1.2%，加權平均淨資產收益率3.25%，跌0.2個百分點。另首三季純利146億元人民幣，跌12.4%，每股盈利1.1元人民幣，扣除非經常性損益之純利144億元人民幣，跌12.9%，營業收入1404億元人民幣，跌10.1%。

內地9月煤炭進口量創新高 華泰證券：煤炭底部價格支撐堅實

值得一提，據海關總署公布的數據顯示，9月全國煤炭進口量再攀高位，刷新單月進口量的歷史新紀錄。今年9月中國進口煤炭(煤及褐煤)4758.8萬噸，同比增幅再次升至兩位數以上，達12.93%，較上月擴大了9.52個百分點；環比同樣實現了正增長，增幅為3.80%。國內方面，據國家統計局數據，中國9月生產原煤3.9億噸，同比增長0.4%。1至9月，生產原煤34.4億噸，同比增長3%。

華泰證券研報指，電力需求的增長是目前煤價底部最主要的支撐，且四季度將逐步進入「迎峰度冬」用煤旺季，而煤焦鋼產業鏈隨著鋼廠利潤的改善也在企穩反彈，煤炭底部價格支撐堅實。而據卓創資訊信息顯示，由於電力行業迎峰度冬補庫需求釋放，10月份國內煤炭供應量或穩中略有收緊；同時宏觀預期也有好轉預期，加上本身屬於「金九銀十」傳統用煤旺季，用煤需求存在增長預期，煤價或將存在一定支撐；不過，由於當前政策落地效果仍有待觀察，疊加水泥、鋼鐵等高耗能行業將陸續錯峰生產等因素影響，煤價寬幅上漲動力可能有限，預計波動空間在10至30元人民幣/噸。

溫傑：煤價不會再大升大跌 神華業績能見度高近32元可吸

（溫傑）

今日《開市Good Morning》節目請來凱基投資策略部主管溫傑，他指神華業績略為好過預期，而首三季盈利及毛利等出現倒退亦在預料之內。留意煤炭價格固然會對神華整體業績有大概了解，但要知道神華另有發電及鐵路等業務，煤炭業務約佔六七成。而煤炭方面也要分開外購煤及自產煤來看，神華首三季外購煤毛利率只得2%，沒有錢賺，自產煤毛利率則達46.9%，而公司正因煤炭需求增加，加上自產煤比重上升，令業績略勝預期。

溫傑續指，展望未來，煤價繼續不會大升大跌，如神華能進一步控制成本，旗下煤礦的煤炭數量增加，會帶來明顯幫助。公司賣點在於業績有望守穩，派息增加，甚至會有一些資金流入。由7月中至今，其股價大部分時間都於約32至36元上落。恒指升至23000點，它也只升至36元；恒指跌至17000點，它只跌至30元。因此，若回至33元以下、接近32元不妨吸納，始終其業績能見度高，無論業績前後買，信心都會增加。

神華今日升1.49%收報34.1元，成交7.38億元。其他煤炭股也普遍上升，中煤能源升0.51%報9.89元，兗煤澳大利亞(03668)升2.09%報34.25元，南戈壁(01878)升3.15%報2.95元，蒙古焦煤(00975)升0.56%報8.95元，惟兗礦能源無升跌報10.58元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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