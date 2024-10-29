ESPRIT | 思捷環球(330)美國附屬公司申請破產，不再合併入帳集團業績

思捷環球附屬公司負債約3.15億元

思捷環球(00330)公布，美國附屬公司USDS及USRI各自董事會議決根據《美國破產法》第7章向美國紐約南區破產法院提交自願申請以尋求救濟及批准破產申請。破產申請已於上周五(25日)作出。於提交破產申請後，該集團將不再被認為對美國附屬公司擁有控制權，故美國附屬公司的財務業績將不再合併入帳至其財務業績。



該集團指，USDS及USRI是一家特拉華州公司，主要在美國從事服裝和配飾的批發分銷以及提供服務，及零售和電子商務分銷，於6月底綜合資產總值及綜合負債總額分別約3.17億及4.77億元，包括該集團內公司間負債約3.15億元。



該集團指，經計及美國附屬公司業務及財務狀況欠佳，以及經營業績不理想後，美國附屬公司董事會認為，不大可能產生足夠收益支付高昂經營成本及履行債務義務，故申請破產屬適宜。該集團指，啟動破產程序預期將導致運營成本大幅減少及消除持續財務支持。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】上海有女子赴瑞士接受安樂死，引網民熱議。你是否支持安樂死？► 立即投票