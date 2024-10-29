滙控 | 滙控升逾3%創17年來新高，上季業績勝預期兼續回購

滙控(00005)中午公布第三季業績後升幅進一步擴大，現價升3.1%，報71.2元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅3.6%。該股成交約2769萬股，涉資19.5億元。盤中暫高見71.4元，計及除淨因素後創2007年11月以來新高。

滙控中午公布截至今年9月底止，第三季列帳基準除稅前利潤為84.76億美元，按年升9.9%，遠勝預期的76億美元，董事會已通過派發第三次股息每股0.1美元。滙控行政總裁艾橋智在業績報告中稱，現擬展開最多達30億美元股份回購，預計於4個月內，即2024年全年業績公布前完成。

期內，香港上海滙豐銀行列帳基準除稅前利潤按年升25.2%至51.12億元(美元．下同)；HSBC UK Bank plc列帳基準除稅前利潤按年升2.4%至18.21億元；英國滙豐銀行列帳基準除稅前利潤按年升10.4%至10.01億元；中東滙豐銀行列帳基準除稅前利潤按年跌5.4%至3.31億元。



按業務劃分，俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場固定滙率除稅前利潤按年升46.6%至18.49億元；財富管理及個人銀行固定滙率除稅前利潤按年升16.1%至32.26億元；工商金融固定滙率除稅前利潤按年升7.3%至30.01億元；企業中心固定滙率除稅前利潤按年跌49.2%至4億元。

首九月列帳基準稅前盈利升2.3%

滙控今年首9個月列帳基準除稅前利潤為300.32億元(美元．下同)，按年升2.25%，當中已計及須予注意項目對收入的有利影響淨額2億美元，與就若干策略交易確認的 損益相關。除稅後利潤為244億美元，較2023年首九個月增加1億美元。

首9個月收入按年升2%

滙控首9個月收入增至543億美元，按年增加13億美元，增幅為2%，當中已計及上文所述若干策略交易的損益，以及因提早贖回既有證券所錄得的3億美元虧損。收入增加反映財富管理及個人銀行業務旗下財富管理產品以及環球銀行及資本市場業務旗下股票及證券融資業務客戶活動 增加的影響。



期內，淨利息收益率為1.57%，按年下跌13個基點，原因是加息導致負債利息支出增加，以及工商客戶存貸餘額增加投放於交易賬項。

首9個月預期信貸損失按年減少4億美元

滙控首9個月預期信貸損失為21億美元，按年減少4億美元。上述減幅已計及就中國內地商業房地產行業風險承擔及HSBC UK作出的提撥減少，但部分被財富管理及個人銀行業務的預期信貸損失提撥增加（特別是就墨西哥法律實體的無抵押貸款）所抵銷。預期信貸損失提撥（年率）為平均貸款總額的28個基點，包括分類為持作出售用途的貸款。



期內營業支出為244億美元，按年增加10億美元，增幅為4%，主要是科技開支及投資增加和通脹效應所致，而與表現掛鈎的應計酬勞亦較2023年首九個月上升。有關增長被與出售加拿⼤及法國業務相關的減幅部分抵銷。目標基準營業支出較2023年首九個月增加14億美元，增幅為6%。目標基準營業支出乃按固定匯率基準計算，且不包括須予注意項目、按固定匯率重新換算惡性通脹經濟體業績的影響，以及出售法國零售銀行業務和加拿⼤銀行業務的直接成本。

滙控:今年派息率目標五成，今季完成出售阿根廷業務

滙控(00005)行政總裁艾橋智在業績報告中指出，擬將普通股權一級資本比率維持在14%至14.5%的中期目標範圍，而2024年的股息派付比率目標基準則為50%，當中不包括重大須予注意項目及相關影響。



重整集團方面，該行預計將於2024年第四季完成出售阿根廷業務。交易完成後，累計貨幣換算儲備及其他儲備將撥回收益表，有關影響已在資本中確認。於今年9月底，貨幣換算儲備及其他儲備虧損為51億美元。

宣布出售德國私銀、南非業務，開始策略性審視馬耳他業務

該行指出，今年暫已完成出售法國零售銀行業務、加拿大銀行業務以及俄羅斯業務。此外，宣布計劃出售阿根廷和亞美尼亞的業務，並預期於2024年第四季完成。



另外，該行亦完成收購新加坡的SilkRoad Property Partners Group以及花旗在中國內地的零售財富管理業務組合。除此之外，還宣布出售德國的私人銀行業務以及南非的業務，並且開始策略性審視馬耳他業務。有關審視工作目前處於初步階段，尚未作出任何決定。



該行亦稱，會繼續監察中國人民銀行等促進增長和經濟發展政策措施對第四季影響。

撰文：經濟通採訪組

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