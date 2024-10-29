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中原家辦：已達首年10億美元AUM目標約半，料較早達標

29/10/2024

　　中原家族辦公室將與華夏基金（香港）戰略合作簽約，中原家族辦公室創辦合夥人及投資總監洪龍荃指出，雙方首階段會在固定收益及ETF產品合作，未來會續與華夏投資團隊產品線溝通，料可豐富其產品線。他亦指出，現可幫助華夏產品登錄更多私銀平台，滿足客戶需求。

 

中原家辦：已達首年10億美元AUM目標約半，料較早達標

中原集團子公司主席施慧勤、中原集團創辦人及主席施永青（許英略攝）

 

夥華夏基金（香港）拓固定收益及ETF產品供應

 

　　中原家族辦公室創辦合夥人及總經理畢銘詩指出，其家辦今年7月成立，現時達成首12個月10億美元資產管理規模（AUM）目標約一半水平，亦稱如無意外，會早於預期完成目標。她亦表示，家辦現逾半數為香港客戶，但亦有韓國、東南亞客戶，整體會專注於亞洲區。

 

　　華夏基金（香港）國際業務主管蔡玉指出，公司固定收益資產有良好業務紀錄。蔡玉亦認為，以現時香港家辦及市況對而言，屬於公司發展好時機。

 

　　華夏基金（香港）董事總經理、固定收益投資主管、投資經理蔡靖則指出，未來新興市場固定收益機會較大，由於料未來5至10年，由美國經濟所吸引資金，將會釋放至新興市場。

 

施永青：樓價止跌回穩機會大，第四季將回升

 

　　中原集團創辦人及主席施永青見記者時表示，後市樓價止跌回穩機會較大，旗下中原城市領先（CCL）連續3星期微升，而差估署所公布樓價指數屬滯後數字。

 

　　他認為，今年第四季樓價屬於上升季度，但追不上第一及三季跌幅，由於美國啟動減息較預期遲，料樓價明年才會有一定升幅。他表示，就算第四季回升2至3個百分點，全年樓價仍料跌5%，但指跌幅較過去兩年收窄，情況較好。

 

明年方見一定升幅，公司本月業績按月「翻一翻」

 

　　他亦料中原今年10月業績按月「翻一翻」，主因一手有新盤開售及銷情不俗，本月成交量1800至1900宗，屬較高水平。雖他預期該水平可維持機會較低，但以現時市場銷情，相信有效助減低發展商貨尾數字，令發展商銷售策略企穩。

 

　　差餉物業估價署較早前公布數據顯示，今年9月全港私人住宅樓價指數回落至287.9，按月跌1.7%，連跌5個月兼續創8年新低，按年則跌12.5%。首9個月累跌7.5%。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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