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首宗De-SPAC完成交割，匯德完成收購改名獅騰控股今首掛

30/10/2024

首宗De-SPAC完成交割，匯德完成收購改名獅騰控股今首掛

獅騰控股開市即升1.8倍

 

　　金管局前總裁陳德霖及前特首曾蔭權胞妹曾璟璇等發起的特殊目的收購公司(SPAC)香港匯德收購(07841)，早前收購電商解決方案平台Synagistics的交易已獲股東特別大會通過，將改名獅騰控股(02562)上市，每股為10元。

 

　　截至上午10時，現價較招股價抽升1.8倍，報28元，該股成交約1萬股，涉資30萬元。


　　據此，Merger Sub與目標公司兼併為一家公司並繼續存續，此後，Merger Sub不再單獨存續，目標公司成為合併中的存續公司，並以其現有名稱作為BVI Co的直接全資附屬存續，而BVI Co仍為公司的直接全資附屬。


　　公司的英文名稱已由「HK Acquisition Corporation」變更為「Synagistics Limited」，而中文名稱已由「香港匯德收購公司」變更為「獅騰控股有限公司」，自生效時間起生效。繼承公司股份將按每手買賣單位500股於聯交所買賣。

 

撰文：經濟通市場組

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