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港股 | 午市前瞻 | 光伏產能過盛短線難扭轉 獅騰控股交投淡靜不宜跟炒

30/10/2024

　　今日是恒指結算日，恒指今早低開過百點後，走勢持續向下。臨近中午，A股跌幅擴大，進一步拖低恒指。恒生指數報20316，跌384點或跌1.9%，主板成交超過868億元。國企指數報7263，跌154點或跌2.1%。恒生科技指數報4502，跌121點或跌2.6%。

 

港股 | 午市前瞻 | 光伏產能過盛短線難扭轉 獅騰控股交投淡靜不宜跟炒

（Shutterstock圖片）

 

黃偉豪：下周多項重磅消息前股市續觀望

 

　　港股持續觀望，今日期指結算日期間港股較為波動，早市爭持一番後午間休市前跌幅擴大至逾300點。獨立股評人黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，暫時港股並無大方向，續維持區間上落，以20000至21000為上落目標。他提到，下周為環球市場多項「重頭戲」登場，內地方面有人大常委會議，外圍有美國大選兼聯儲局議息結果等，變相令資金不敢本周內輕舉妄動，故近日成交亦大幅回追落，後市仍有待指明方向。

 

料光伏業明年首季都難轉勢，消息尚未落實不宜中線部署

 

　　近期光伏股熱炒，昨日福萊特玻璃(06865)及新特能源(01799)都分別公布首三季業績，前者期內純利跌34%至約13億人幣，後者更盈轉虧蝕14億人幣。兩股今早低開回吐，但盤中一度炒起倒升，午間休市前再度轉向回跌。半日福萊特玻璃及新特能源均跌不足1%。黃偉豪坦言並不建議此時入手光伏股，短線炒作味濃，基本因素依然未能支持後市升勢，預計今年第四季至明年首季都未能扭轉行業供求過盛問題，如新特能源一樣首三季仍然錄得虧損，因此投資者都只能以投機角度看待光伏股，並不能以中長線投資角度入手。


　　他認為如早前行協會公布的價格指導等等都為建議，並未真正落實，而外圍白宮方面計劃的降低中國製光伏組件關稅更難落實，始終打壓中國為美國兩黨一大爭取選票手段，短線暫未見到真正落實的時間表。因此，目前光伏股炒作都只流於消息面，謹慎投資不宜參與。

 

SPAC市場早已轉趨淡靜，獅騰控股交投弱不宜跟炒

 

港股 | 午市前瞻 | 光伏產能過盛短線難扭轉 獅騰控股交投淡靜不宜跟炒

獅騰控股上市儀式。（互聯網圖片）

 

　　金管局前總裁陳德霖及前特首曾蔭權胞妹曾璟璇等發起的特殊目的收購公司(SPAC)香港匯德收購(07841)，早前收購電商解決方案平台Synagistics的交易已獲股東特別大會通過，今日完成併購交易交割，為本港完成併購交易(De-SPAC)首例。今日起匯德收購改名為獅騰控股(02562)上市，每手交易單位由11.5萬股改為500股，上市價為10元。股份今早上市後一度高見50.05，較上市價勁飆四倍，但股份交易價差較大，半日成交額僅得約577萬元，股價亦已回落至24.9元，較最高位回吐約一半。


　　黃偉豪分析指先不論股份是否de-SPAC首例，近期港股新股市場已不如9月般熾熱，造成獅騰控股上市後交易偏低。而且SPAC於本港市場不太活躍，於發源地美國相關市場亦早已冷卻，造成今次港股首寫de-SPAC亦未市場太大關注度。他續指，由於股份交投不活躍，造成價差過大，盤中價格極之波動，不建議一般投資者入手。他又認為，SPAC於港股市場目前仍發展需時，短線難以獲得大量資金關注。

 

港股 | 午市前瞻 | 光伏產能過盛短線難扭轉 獅騰控股交投淡靜不宜跟炒

福萊特玻璃股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 光伏產能過盛短線難扭轉 獅騰控股交投淡靜不宜跟炒

新特能源股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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02800

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